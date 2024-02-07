窮人打機恩物？效能直逼旗艦機

想打機打得好，硬件不能馬虎，偏偏電競手機定價偏高。小米旗下POCO X6 Pro在維持高階Spec的情況下，卻把入場門檻大幅，可謂窮人打機神器。採用6.67吋CrystalRes Flow AMOLED屏幕，屏佔比高達94%，更新率120Hz，實時觸控採樣率高達2,160Hz，打機篤芒反應不遜頂級對手。

性能方面，搭載全港首發的Dimensity 8300-Ultra處理器，備有12GB RAM及512GB ROM，升級的「狂暴引擎」更可提升遊戲加載速度、保持穩定幀率及改善總耗電量。而針對長期作戰需要，它還內置了LiquidCool水冷技術2.0，透過5,000mm²超大導熱板幫助散熱。其他規格包括6,400萬像素三鏡頭、67W快充5,000mAh電池及5G+5G雙卡雙待等。

同場加映：電競怪物

預算較多的話，同期有規格達怪物級的ASUS ROG Phone 8系列選擇。今代搭載最新的 Snapdragon 8 Gen 3旗艦處理器，CPU與GPU分別快上代30%及25%。全新「空氣動力風扇X」最多可使手機背面溫度降低36°C，另配備招牌AirTrigger觸控系統，提供按壓、體感及風扇專用鍵3種操作模式，支援超過20種打機手勢。屏幕則用上6.78吋20:9 E6 AMOLED，具有165Hz更新率及720Hz觸控取樣率，更支援LTPO與光線追蹤技術，遊戲畫面分外流暢。特別一提它還是全球首款IP68防水防塵電競手機，更備有5,000萬像素雲台級三鏡頭。