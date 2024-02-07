ANSONBEAN譚旻萱相約拜太歲　率同事品嘗盆菜吃團年飯

農曆新年將至，Cool Style旗下藝人ANSONBEAN（陳毅燊）、譚旻萱（Mandy）、劉沛蘅、林熙彤、何嘉莉、陳嘉寶及張凱娸早前相約吃團年飯，邊品嘗盆菜邊回顧今年工作及展望將來。

肖龍的ANSONBEAN與Mandy今年迎來「本命年」與「刑太歲」，二人會相約去拜太歲，祈求新一年一切順利。回顧過去一年，模特兒出身的Mandy加入了女團Me&，她以意料之外去形容：「入行以嚟都未諗過會入女團唱歌跳舞，我係手腳唔協調嘅人，哈哈！不過意料之外嘅好處係會逼你成長！」ANSONBEAN則表示今年忙於拍攝電影，喜見電影獲提名獎項，自己仍努力練功及造音樂：「繼續努力做一個武打演員，近期朝早起身寫歌，夜晚做Gym同打拳。」他表示會繼續造新歌送給歌迷。

身為三孩之母的陳嘉寶，笑言已「生晒所有小朋友」，今年從投工作後拍了電影及劇集，亦挑戰電台開咪做節目，新一年除了希望工作多多外，更希望大女能考得心儀小學。同樣身為人母的何嘉莉，表示過去一年受傷患困擾，加上家傭「離家出走」，令她曾工作家庭兩兼顧，而今年客串電視劇亦令她戲癮大發，故新一年希望能鍛煉體魄，及有更多挑戰性角色。

至於劉沛蘅今年首挑劇集女主角，首次拍喜劇的她坦言壓力大，期望作品播出後大家會喜歡。正上堂學功夫的她希望能挑戰動作戲，去年與洪卓立分手後回復單身的她，表示感情方面隨緣：「遇到嘅唔會抗拒。」張凱娸高興表示去年開始經營的蠟燭香水店成績不俗，演藝工作亦拍了兩部劇集及一部電影，希望新一年能拍到一部代表作。而小師妹林熙彤今年首次拍電影，希望將來有更多演出機會，仍有一年半才大學畢業的她，笑言要祝自己學業進步。

場地提供：个園竹語（尖沙咀海港城）