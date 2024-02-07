吳業坤過年着紅底褲沖喜　計劃下個龍年當人父

歌手吳業坤的日籍老婆吳愛子第二年在港過農曆新年，愛子已融入港人生活，對過年習俗緊張過老公，去年陪奶奶打廣東牌，盲拳打贏老師傅發了新年財，吳業坤透露有生龍B計劃，原來造人計劃是下一個龍年，養精蓄銳12年做龍爸爸。

吳業坤今年第二年以人夫身份過年，準備大派利是，一直視派利是為開心事，未婚前派開工利是，會印制自己肖像做利是封，去年專登加印與太太樣子的利是封，儀式感甚重。讚愛子是一個很有條理的人，會替他將利是好好分類，叮囑他小心不要派錯，認真多功能老婆。愛子成為「香港新抱」年多，已學識用廣東話講身體健康和新年快樂等祝福語，過年習俗亦依足傳統，會用碌柚葉水沖涼及穿紅底，大掃除更加會提早，「因為日本習俗元旦之前做大掃除，我就懶洋洋想等到年廿八先洗邋遢，但太太就要元旦前，叫我執好啲嘢過年。」愛子因嗜好插花，趁龍年插了一盤龍形花藝，相當應節。問吳業坤有沒有計劃生龍B ？他笑說：「唔會喇！即使係都12年後，12年後40幾歲應該都仲得，哈哈！」

提到愛子去年過年陪奶奶打麻雀，第一次打廣東牌，原本只識碰牌和上牌，竟然有錢贏，望老婆今年再接再厲發大財，指媽媽鍚新抱多過鍚自己，認為是好事，讓他少了一份擔心。因為過年工作比較忙，可能要為電影開工，無時間陪太太返日本娘家，有媽媽陪老婆開枱，愛子便不怕悶。

場地：City Dancer