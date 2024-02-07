甄采浠撒嬌晒命　餵提子色誘韋家雄

無綫劇集《本尊就位》前晚（5日）及昨晚（6日）一集，歸二娘（甄采浠飾）為氹金爺（韋家雄飾）買下「溫香玉院」，先後向金爺連環撒嬌，並有意無意間透露妓院驚人生意額，成功吸引金爺買下妓院；當金爺以為雄霸黃賭毒三大範疇後，卻發現因「瑤珠禁娼」政策、妓院倒閉機會極高，頓時火上心頭。自劇集開播後被譽為劇中「三大漏網美女」之一的甄采浠（Carisa），除了嗲功驚人，餵提子時更大晒美腿，保養得宜。

Carisa笑言自己其實是「不懂撒嬌的女人」，並大讚韋家雄是好對手，即使親密場口，二人亦能「快靚正」完成：「雖然韋家雄好鍾意搞笑講爛gag，但佢亦係一個好專業同好敬業嘅演員，所以我哋一埋位，無論咩場口都好快就入到戲。尋晚嗰場，我哋之前排咗幾次，一埋位就一take過搞掂。」至於keep fit心得，Carisa透露靠負重及帶氧運動雙管齊下之餘，戒糖及注意均衡飲食亦很重要，並笑指被醫生指「吃菜太多」：「原來肉同菜都唔可以食太多，醫生話我食太多菜。例如好大塊葉嘅菜，係唔可以食太多，要食番啲細葉嘅菜先得，因為細葉嘅菜冇咁濕，濕會令身體易積聚毒素。同埋唔可以淨係食菜嘅綠色部分，我自己都食過一年嘅齋，了解到食齋要食五色之餘，地上、地下同水入面嘅植物都要食，咁先均衡到營養。」

身邊美女如雲的金爺，家中正印夫人玉環（羅泳嫻飾）及妾侍昭君（李芷晴Stephanie飾）亦備受關注，其中Stephanie亦是「三大漏網美女」之一。Stephanie在劇中除了全程穿旗袍大晒葫蘆身形外，角色沒主見兼柔弱的她，不時向金爺嘟嘴撒嬌，樣子相當可愛。Stephanie在小動作方面亦落足心思，除了舉手投足都有小家璧玉Feel，就連坐下的姿勢亦散發著濃濃古典味。

飾演金家夫人的羅泳嫻同樣有發揮，搞笑的是，經常以孖公仔姿態現身《本尊就位》的Stephanie及羅泳嫻，獲不少網民指「撞樣」，Stephanie受訪時，笑言確實有不少人這樣說：「真係都有唔少人話我同羅泳嫻似樣，似佢咁靚我都好開心。同佢哋兩位前輩合作好榮幸，羅泳嫻好溫柔、對人好好，真係好似一個家姐咁好照顧我。韋家雄就係一個活潑嘅笑彈，同佢做對手戲最緊要係忍笑，佢成日講好多爛gag，令到大家拍攝嘅氣氛都變得好好。」談到著旗袍時身形完美，Stephanie坦言正式拍劇前有刻意減肥：「因為造型係着旗袍，為咗出嚟個效果好睇啲，所以有特登食清啲減番少少，嗰時用咗一個西柚減肥法，每餐食半個西柚，食多啲菜，減少食澱粉質，有食肉，個成效都唔錯㗎。」