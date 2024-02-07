莫文蔚6年前痛失「寶貝」　報喜再度當媽吐心聲

歌后莫文蔚（Karen）最近第二度認養亞洲黑熊，更一口氣認養兩隻，取名為「莫家寶貝兒」（Bao Bear）、「自然」（Nature Love），雙喜臨門！在近日舉辦的「莫后光年概念展」展示環保與愛護動物的理念，更藉此機會特別與兩隻亞洲黑熊見面，她說：「大自然的世界是需要依靠人來守護與尊重的，你我都有責任好好珍惜地球上的一切。」

熟悉Karen的粉絲都知道她曾於2005年認養過一隻亞洲黑熊「寶貝」，期間多次實地走訪、參與訪問、拍攝紀實宣傳片等，也為牠創作一首歌《寶貝》，而「寶貝」2018年去世之後，她更做成大型人偶裝搬上演唱會的舞台，緬懷長達13年的黑熊情緣，感動全場。時隔6年，她再度認養亞洲黑熊，持續借由自己的力量呼籲更多人保護動物，珍惜地球上的一切。

近年來Karen與老公及家人一同成立基金擴大慈善參與力量，不僅為動物福利發聲，也持續關注環保與援助兒童教育等。最近得知遺棄動物機構遷址遇到龐大資金困境，她捐款大力支，為超過200隻被遺棄動物於今年年底遷入新家。

Karen一直致力於推動環保和愛護動物，在最新的「莫后光年概念展」巡迴特展成都站中特別規劃了一個全新的展區，名為「看看世界」。展區深入展示了她對環保和愛護動物的理念。還完整展出了自己創作的漫畫「莫貓寶貝」的起源故事，旨在讓觀眾更清楚地了解這個故事背後的意義。

「莫后光年概念展」第五站成都站是目前展品最完整、規模最大的一站，集結她千禧年間前後的重要時光與藝術創作，還有她的經典專輯卡帶、CD、黑膠唱片以及於2005年的攝影書《文丞武蔚》，展區有一張她幾乎全裸、以長髮包裹身體的經典時尚照片，在展場上特別吸睛，原來也是她為了保護野生動物所拍的。她說：「基本上是全裸的，我本來就是長頭髮，再把頭髮加到非常長，用頭髮包住身體。我認為我們有頭髮可以裝飾自己，不需要再去殺害野生動物，拿他們身上的毛皮來穿在我們的身上，那是完全沒理由、很殘忍的，我用照片表達這個概念。」