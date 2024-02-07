前尊尼仔福士申樹　被爆誘女粉絲拍裸照兼進貢

日本偶像帝國尊尼事務所因已故創辧人長期性侵練習生醜聞瓦解，曾為同門師兄嵐、NEWS等伴舞的前練習生組合MADE的33歲成員福士申樹，近日被爆曾於2016年引誘當時18歲的女粉絲拍裸照，又要求對方送波鞋、平板電腦等禮物及現金等，總額逾240萬日圓以上。

受害女粉絲向雜誌透露，自己當時仍時大學生，寫粉絲信給福士後，竟收到對方回覆，相約於2016年11月在東京六本木的酒店房間見面。入房後，她被福士脫下內衣坐在床上，用手機拍下多張裸照。「攝影會」維持了約一小時，但期間兩人並沒有任何發生性關係。

其後兩人多次私下見面，每次福士都要求她送禮，包括波鞋、平板電腦等，食飯時亦要女方埋單找數，之後更以沒錢交電話費等為由要求現金，總金額逾240萬日圓(約12.7萬港元)。女方其後發現福士身邊有其他女性，雙方爭執時，福士都以祼照作脅。直至2021年，福士離開尊尼事務所，雙方關係才告一段落。她要求福士退還金錢，雙方透過福士所屬新事務所社長交涉，最終福士只退還約35萬日圓(約1.8萬港元)。

福士現正參演人氣動漫《飆速宅男》真人版舞台劇。他回應表示當年年少氣盛，強調沒有用裸照要脅對方，並早以將相關裸照刪除，並反指女方曾跟蹤及滋擾他及其家人。