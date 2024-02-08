【是日通勝】

農曆十二月廿九

癸卯年 丙寅月 壬寅日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：交易、立約、裁衣

忌：祭祀、動土、嫁娶

幸運方向：坐南向北

幸運數字：46、15、04

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：財運不錯，但桃花運稍遜，易被感情所傷。

金牛座：愛情運非常好，主動示好易打動心儀對象。

雙子座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

巨蟹座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

獅子座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

處女座：易破財，出門時注意錢包，否則必有所失！

天秤座：獲好運加持，按自己想法行事，得心應手！

天蠍座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

人馬座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

山羊座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

水瓶座：財運回穩，量入為出的策略必須貫徹始終。

雙魚座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）鼠 財運旺

（跌）猴 遇小人

鼠：獲財神眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

牛：健康一般，飲食要均衡，宜多吃蔬果。

虎：工作運欠佳，看待難題的心態要改變。

兔：周邊環境出現大變化，要有心理準備。

龍：運勢下降，有情敵出現，勿掉以輕心。

蛇：投資忌衝動，做好風險評估會有幫助。

馬：沒有不勞而獲的事，求財心態要端正。

羊：士氣強，在職場表現自己，有力突圍。

猴：是日沖煞，小人出沒，凡事小心為妙。

雞：財運不佳，勿貪小便宜，以免被人騙。

狗：事業發展多波折，要保持冷靜莫氣餒。

豬：得貴人相助，處事懂變通，收入增加。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

如何找出龍年偏財位？

偏財是中國傳統命理學的理念，跟正財一樣，也是八字十神關係中的一種。一般而言，像是經紀類工作所收取的佣金，或一些浮動性收入，如家用、股票投資等，這類相對不穩定的收入都屬於偏財。

在傳統國學文化中，除了有掌管正財運的正財星之外，還有一個負責掌管偏財運的星宿，那便是六白武曲星。此星得令時，能讓我們丁財兩旺、升官得權等。但是當六白武曲星失令時，它就是一顆失財星，輕則丟財失義，重則傾家蕩產，所以相比八白正財星而言，偏財星的風水布局需要更為謹慎。

進入2024甲辰年，六白武曲星飛臨東北位，意味着東北位是龍年流年家居偏財位所在。若想要投資獲利、催動驛馬、增強偏財運等，可在室內作流年家居催旺布置。以下提供四大催旺竅門及四個偏財位禁忌，希望助你新一年的投機運、職場運、偏財運能暢通無阻！

偏財位四大催旺竅門：

1.擺放魚缸，養金魚、紅龍等。與正財位元相反，偏財位元需要具流動性的物件，寓意以水為財，生生不息。

2.放置裝有銅幣的聚寶盤，以達到聚財、吸財的意象。

3.擺放音響、鋼琴等，聲音可以輔助偏財星，增加財源。

4.添置圓形金屬的鐘飾，有轉輪裝置更佳。