蕭正楠開騷收利是提早過肥年　黃翠如一腳踢辦年貨

藝人蕭正楠(阿蕭)現正為無綫趕拍新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》，忙於拍劇之餘，蕭正楠早兩日亦飛到美國西雅圖「快閃」開騷。海外粉絲難得見到阿蕭都相當熱情，因農曆新年將至，現場有不少前排觀眾還向他大派利是，認真過肥年！

蕭正楠接受東網獨家訪問時，表示能夠與好多觀眾見面非常開心，「雖然真係快閃，來回得3日時間，但我都抽時間去咗印第安人聚居的瀑布打卡。我開show嘅時間係香港嘅凌晨，所以唱歌嗰陣我雙眼其實係布滿紅絲，show後我真係謝晒，因為時間好趕，我連慶功都冇去就坐飛機返嚟，今日仲要影《巾幗4》嘅海報。」之後又搞笑說：「今次真係要多謝珍姐(曾勵珍)、徐生(徐正康)同監製瑋澄，多謝佢哋度期畀我，呢個真係好重要，演唱會嘅收入確實係唔錯，最好係可以過去見到一班真係鍾意聽廣東歌嘅朋友，而且好多朋友畀利是我，塞到我一褲都係，等我過咗個早年。」講到利是錢隨時多過酬勞時，他又笑言:「我唔知呀！我好乖㗎！我係過咗農曆十五先會拆利是嗰啲嚟！」

至於正在拍攝新劇《黑色月光》的黃翠如，因為老公忙工作，今年就自己一手一腳辦年貨、買年花，她受訪時謂:「其實本身我都好鍾意花，而呢間花店係我幾個朋友一齊開，所以我周不時都會去買吓植物，今次順道買埋年花。」