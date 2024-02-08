陳煒心急催婚　朱晨麗無力招架：順其自然啦

陳煒與朱晨麗（朱朱）相約買年花應節，陳煒透露會到多倫多工作兼跟老公二人世界度歲，朱朱則會跟父母在港團圓。幸福人妻陳煒戥朱朱的姻緣心急，教路對方行桃花又打探好友的緋聞，搞到朱朱無力招架！

藝人陳煒與朱晨麗近日相約逛花市，大受途人歡迎不停被集郵，並大讚兩人「人比花嬌」，氹得她們十分開心。講到新年，陳煒透露新年前會飛多倫多做商演，直至年初三才返港，笑言在當地𢭃利是也不錯，而老公更會提早收爐做跟得老公，陪她到當地工作並會二人世界看雪花，非常浪漫。至於朱朱的父母剛由內地來港探望她，農曆年一家團圓，她最想帶他們現場欣賞維港煙花以及看她有份主演的電影《反貪風暴之加密危機》。之前朱朱為拍該片而苦練椅子舞搞到雙腿瘀傷。

問到新年習俗，陳煒坦言一定要穿紅色底衫褲催運，由內紅到外：「娛樂圈屬於火嘅職業，所以紅色嘅嘢係好啲。」而朱朱就一定會食年糕及行花墟寓意步步高陞及行大運。陳煒提醒對方要買桃花，非常重要，朱朱稱家中不夠大沒位置擺放，陳煒隨即教路：「我教你去商場搵啲好大嘅桃花去行幾個圈，要大嘅先有用。」

談到新年願望，已有美滿家庭的陳煒催促好姊妹：「快啲搵個對象拉埋天窗。」朱朱認為姻緣要順其自然，陳煒嫌對方太佛系：「唔順得，要積極啲。（你有冇介紹？）我冇，我好關心佢，但覺得佢好忙，究竟忙咩呢又唔講，之前又有啲緋聞，我又問吓佢啦！」問到朱朱跟緋聞男友史昊洺有否發展機會時，朱朱說：「係誇張咗，朋友嚟嘅。」陳煒即搭訕：「係有，誇張咗，慢慢發展就可以開花結果。」朱朱沒好氣說：「順其自然啦！」陳煒反應甚大說：「哎吔，可圈可點呀呢句。（你識唔識佢嘅緋聞男友？）你介紹嚟識吓。」搞到朱朱無力招架，只謂：「真係曳呀！」

朱晨麗化妝及髮型：Rebecca Zhu、Jay＠Hola