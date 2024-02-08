周子瑜被打入冷宮？堂哥疑為離巢返台發展鋪路

韓國人氣女團TWICE嘅台灣成員周子瑜，顏值出眾嘅佢人氣高踞不下，不過早前有粉絲發現，自從2022年TWICE全員宣布續約原公司，並有部分成員陸續發表Solo專輯或進行小分隊活動之際，唯獨周子瑜鮮少有個人活動，引嚟唔少粉絲戥佢唔抵外，日前更傳出周子瑜嘅堂哥為佢擔任在台嘅聯絡窗口，雖然幫唔到子瑜接Job，但仍代佢同唔少品牌維繫良好關係，似乎為周子瑜返台發展鋪路。

據台媒報道，因韓方不希望外籍團員嘅聲勢高過韓籍成員，所以對於台灣廠商或節目邀約周子瑜，都一律拒絕。不過，日前就傳出一名自稱係周子瑜堂哥嘅男子周威成，為周子瑜喺台灣市場鋪路外，但就因為呢位堂哥處於美國，所以都係透過電子郵件聯絡。另外，隨着周子瑜被雪嘅消息愈演愈烈，就連周子瑜媽咪早前喺社交網Po嘅貼文亦再翻Hit：「充滿虛偽，言詞如風吹，謊言編織，如浩瀚星空，你的承諾，像泡沫一樣，碰觸即破，難以相信。」、「匪夷所思的行為，拖延的藉口，計劃的終結。沒有誠信，成了你的習慣，我卻是你謊言中的角色，一直捲入其中。」似乎為莫名被打入「冷宮」嘅周子瑜發聲，如今舊事被重提，周子瑜媽咪亦表示女兒同公司續咗3年合約，而扮演聯絡窗口嘅堂哥亦幫手引薦廠商，但合作決定權則係喺周子瑜公司身上，對於「雪藏」一事則未有回應。