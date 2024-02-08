2024年最令人期待電影 「阿Ken」賴恩高斯寧新片扮特技人再爭票房

去年一部《Barbie芭比》（Barbie）創出票房神話，踏入2024年，「阿Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）將捲土重來再有新作上映，令人期待！

最近有美國電影網站選12部今年最令人期待的電影，其中有多部續集電影均有入圍，包括原定去年上映但因演員工潮押後至3月1日上映的科幻大片《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）。而同類型前傳電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）亦將於今年5月24日上映搶攻暑期市場。

今年亦不少得超級英雄電影，漫威經歷過去年「敗仗」之後重整旗鼓以招牌作《死侍3》（Deadpool 3）安排於7月26日上映，相信會吸引不少「漫威迷」捧場。新一集除了有賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）繼續飾演「死侍」之外，還加入深受Fans歡迎的「狼人」。今次是男星曉積文（Hugh Jackman）繼2017年的《盧根》（Logan）之後復出再演該角色。

賴恩高斯寧於《Barbie》演活「阿Ken」一角，而在新作《The Fall Guy》中他作出形象大改變，飾演荷里活職業特技人。影片是改編自80年代著名同名美劇，當年由「無敵鐵金剛」李美佐斯（Lee Majors）擔任男主角。據知電影版中，李亦會驚喜現身飾演一角。影片將於5月上映。除了《The Fall Guy》之外，90年代賣座電影《龍捲風暴》（Twisters）的新版亦會於今年7月上映，相信令不少影迷引頸而待！

除了真人電影之外，還有兩部賣座動畫續集片《功夫熊貓4》（Kung Fu Panda 4）以及《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）亦令一眾影迷期待。