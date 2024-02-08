娛圈單打︱碧咸尚知輕重　美斯睬你都傻

球王訪港，興高采烈變成罵聲不絕，真係令人掃興！點解會咁？冇人知，但美職球隊國際邁亞密班主碧咸，因為美斯冇落場而被中港兩地球迷鬧爆，卻是不爭的事實！

雖然球賽完結後，碧咸識做地繞場一周，又與衝入場的球迷合照，但眾怒仍未平息！其社交網遭中港球迷灌爆，紛紛留言大喊碧咸回水。由萬人迷淪為萬人轟，真係始料不及！

最令人費解的是，碧咸尚且知道「公關的重要性」，起碼叫做好來好去，罵不還口，但球王美斯則睬你有味！在港固然表現得極度傲慢，頭岳岳四圍望；接着到訪日本，即時換上另一副臉孔，笑口噬噬非常友善，點解要有咁大嘅差別對待呀？香港得罪咗你咩！

即係咁，美斯大擺臭臉，唔止香港球迷失望，就連內地球迷都極為憤怒，有人更一腳踢爆美斯紙牌頭像。須知道，不少內地粉絲特地購票來港，所費不菲，到頭來美斯連後備上陣都冇份，隊友蘇亞雷斯亦冇落場，難怪被轟為世紀大騙案。美斯得罪埋內地旅客，隨時連內地市場都失去。至於香港呢個所謂國際大都會，在球王眼中顯然甚麼都不是，失威至極！

反觀碧咸，雖然早就名成利就，但近年依然積極開拓中國Market。淨係去澳門掘金，都唔止一兩次，早前亦有來港參加時裝品牌活動。唉，連萬人迷都知道內地市場的重要性，偏偏美斯毫不在乎，唔通真係唔怕山水有相逢？球王都接過唔少內地廣告，例如蒙牛，家陣咁搞法，米飯班主仲唔走夾唔抖咩！咁當然，家家有求，美斯搵嘅錢，幾世都食唔晒，或者真係唔志在！