東方日報C1：賈曉晨怨老公淪提款機　被騙數百萬

賈曉晨近年對老公樊少皇抱怨甚多，瀕臨離婚邊緣，幸最終都捱過7年之癢。自稱「超人媽媽」的她踏入2024年變得軟弱，心愛的老虎狗病危，誘發數年間的生活壓力一下子爆發，感到心跳加速、焦慮、頭暈及胃痛，疑抑鬱復發。她澄清老公的物業歸她名下是別有內情，鬧爆老公四肢發達，卻遭好兄弟騙財數百萬，若非她重執財政大權，憂心全家或要瞓天橋底！

當年在無綫節目《獎門人》中「啜乒乓」迷倒宅男的一代女神賈曉晨（JJ），2016年下嫁年長9歲的武打男星樊少皇後，育有6歲大女「小飯兜」及3歲細女「小飯團」。這對影壇夫妻近年變歡喜冤家，JJ多次在訪問中對老公表達不滿，最誇張是每日閃過想「殺夫100次」、「離婚50次」的念頭，又揚言害怕在家、好想離家出走等，日前她受訪時繼續呻爆，明言：「想離婚呀！唔係兩個女早就離婚！」

愛犬病重抑鬱復發

JJ不但要湊女，還兼任助理為老公審閱文件，香港與北京兩頭家瑣事又多，試過在泰國旅行期間，收到北京家傭詢問買餸事宜，在北京飼養的4頭老虎狗也要她遙距「照顧」，當中9歲愛犬近日不吃不喝，全身皮膚潰爛，令她心痛得情緒失控：「1月1日大家開開心心迎元旦，我就喺屋企喊，好焦慮、心跳好快又胃痛，以前食過抗抑鬱藥6年，後來佗BB停咗。（誘發抑鬱復發？）再唔呻吓就嚟復發，我要發洩吓，但同老公講冇用，佢情商（EQ）低，同佢講完我會抑鬱得仲犀利，因為佢淨係會流眼淚，我唔要人陪我抑鬱，呢個係最痛苦嘅地方。」

她重提數年前得悉患抑鬱後，卻得不到家人及朋友安慰，試過在朋友圈發文發洩遭朋友勸止，在家人群組透露病情，父親又不相信，指由祖宗開始無人患過此病，令她十分無助。她坦言病情最嚴重時想過輕生，正考慮重新服藥，但副作用會致肥及情緒高漲，令她相當矛盾。

唔想全家瞓天橋底

樊少皇不懂氹老婆，但將物業歸她名下給予安全感，這可算「好老公」典範？JJ指事出必有因，踢爆老公被好兄弟呃數百萬的慘痛經歷：「結婚第2日佢向我坦白，真係好崩潰、好嬲，人哋話畀多50萬就還番之前嘅債，佢又相信，係逐少逐少借咗幾百萬！我要保住頭家，用佢個名，我哋全家都要瞓天橋底喇！」現時樊少皇所有收入，均由經理人直接匯入夫妻聯名公司戶口，每個月出糧數萬元給他做生活費，物業大部分歸JJ名下。

JJ指樊少皇名下有兩層樓也是由她付首期，笑言準備收歸所有，不想老公再受騙，直斥有人仍繼續借錢，當老公是提款機，令她更加氣結！不過樊少皇都有優點，負責賺錢養家，對她及女兒都很好，又無不良嗜好，問會否擔心有女仔主動投懷送抱？JJ笑說：「埋佢身會幾辛苦，因為佢冇錢，錢只夠請人食飯。」

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