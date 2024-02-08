被誤會為美斯解畫　高海寧急拆彈：唔知發生咁多事

日前假大球場舉行嘅國際邁亞密與港隊表演賽，球王美斯缺陣惹起大批球迷不滿，甚至要求「回水」。加上幾日後，國際邁亞密假東京國立競技場對日職冠軍神戶勝利船，到訪日本進行表演賽嘅美斯，後備登場共上陣30分鐘，令香港球迷更失落。當日亦有去到大球場欣賞賽事嘅藝人高海寧（高Ling），於翌日港隊表演賽被問及此事時，因聽聞「美斯受傷」而發表「大家都會諒解呢件事」言論。

高Ling於尋日（8日）深夜發文，當中表示因為睇到球隊教練喺賽後記者會上回應「美斯因受傷不能上陣」先會有佢於採訪中談及「聽說他受傷了」嘅說法，加上有更多後續事件發生，令佢已充分意識到自己當時喺只瞭解片面嘅情況下，發表嘅言論係非常不妥，因此佢希望事件有合理交代。

高Ling原文如下：

「為免產生更大的誤會，我覺得有必要向大家說明一下：

首先我跟大家一樣對於美斯沒有落場踢球感到非常失望，當天回應記者提問的時候，因為看了球隊教練在賽後記者會上回應『美斯因受傷不能上陣』的報導，所以在採訪中才有『聽說他受傷了』的說法。如果大家有看到完整訪問片段的話，實際我想表達的是：我很投入觀看當天的賽事，因為中國香港隊踢得很好，上半場攻勢很給力，身為球迷看得是盡興的。但許多遠道而來的粉絲們，面對當天的情況，肯定還是會感到失落和傷心。

後續我也是跟大家一樣，瞭解到之後發生的更多情況，讓我感到非常震驚。我充分意識到，自己當時在只瞭解片面的情況下，發表的言論是非常不妥的。在此要向所有關注這件事的朋友們表示歉意，真的非常抱歉！

我會持續關注事件的發展，也希望這件事能有一個合理的交代。以後會更加謹言慎行，做好作為公眾人物的正向引導。」