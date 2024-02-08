R90睡眠法 打破每晚睡夠8小時謬誤

很多人對於睡眠充足的概念就是要睡滿8小時，但你有沒有試過，明明已經睡夠8小時，但翌日起床卻提不起勁，毫無精神；反之有些人只睡了6小時，卻精神飽滿，容光煥發？當中的關鍵是在於深層睡眠的時間，如果一整晚只是淺眠，當然睡多少也依然感到疲倦。因此英國睡眠教練尼克．力特赫斯自創「R90周期睡眠法」，以人類睡眠周期為基本原則，一步步了解自身的睡眠狀況，讓你即使只睡3小時，也精神充足！

「R90周期睡眠法」，是指90分鐘會經歷的一個睡眠周期，包括逐漸入睡、淺睡期、深睡期、快速動眼期。健康的睡眠周期是每天5個，即是7.5小時，假設23：30進入睡眠時間計算，健康的睡眠周期就是晚上23：30到早上7：00。對於大部分人來説，最理想是每周獲得35個睡眠周期，而28至30個也屬於理想範圍之內。如果有一兩天的睡眠狀況不太好，也可以在往後幾天睡回來，不過要盡量避免連續3個晚上睡眠不足，並建議最少有4個晚上保持睡眠充足。

大家一開始可以先從每晚5個睡眠周期開始，如果覺得太多，可以減少至4個周期。反之，若覺得沒睡飽，可以增加至6個周期，從而得知自己每周最理想的睡眠周期數目。不過這個睡眠法只是輔助工具，如果要獲得更優質的睡眠，要先戒掉一些干擾你睡眠的東西，例如睡前玩手機、看影片等，盡量在入睡前30分鐘完成所有事務，放鬆身心，為入睡創造更好的條件。