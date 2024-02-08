壓軸登場　為情人送上一個蛋糕

在情人節，和伴侶吃過晚飯，就來到飯後甜品的時間，一個精緻的蛋糕絕對是壓軸的重頭戲，坊間除有各式各樣的主題蛋糕，還有新品推出，按對方喜好挑選適合的造型和味道，就更加完美。

果香配朱古力

朱古力和士多啤梨的味道很夾，一間酒店精品餅店今年以這兩款材料作情人節蛋糕的主角，日本熊本縣士多啤梨心形拿破崙蛋糕的酥皮和士多啤梨忌廉吉士搭配，表面鋪滿水果，甜中帶酸。法國黑朱古力士多啤梨玫瑰蛋糕甜美醇厚，表現濃情蜜意。若對方是可愛型的情人，可揀選Hello甜蜜時刻組合，內有法國黑朱古力士多啤梨玫瑰蛋糕、Hello Kitty × 蝴蝶酥和毛公仔，夠晒驚喜。

枸杞入饌

士多啤梨加不同食材，風味也各異。尖沙咀型格酒店的餅店在今個情人情，選用枸杞配士多啤梨，打造出心形枸杞士多啤梨雙層日式芝士蛋糕和迷你心形枸杞士多啤梨雙層日式芝士蛋糕，芝士慕斯配自家製士多啤梨果醬，加點新鮮士多啤梨和枸杞，特別甜美。品牌亦有推出意大利雜莓芝士丹麥酥，讓情侶們選擇。此外，酒店於即日至2月9日在網上商店推出快閃優惠，包括有自助餐、法日盛宴、高級中菜和下午茶等，再加上水療禮遇，作情人節禮物也不錯。

純素設計

對於素食人士來講，想食蛋糕一樣得。一間西式糕點店今年設計了數款主題蛋糕，純素Vintage Love蛋糕以18世紀華麗的法國洛可可風格為靈感，粉紅色表面有糖霜裱花，可以選不同蛋糕口味。另一款I Heart You蛋糕以鮮紅滾邊裱花糖霜圍邊，配心形的白色珍珠。品牌亦有LOVE YOU曲奇棒棒糖和小熊圖案設計成愛的信件「I LOVE YOU」，都適合用作小禮物。

真花襯托

情人節蛋糕很多時會用忌廉唧出花朵造型，令形象更突出，法國糕餅店推出的紅桑子玫瑰慕絲蛋糕有2個版本，情心版以心形杏仁海綿蛋糕配玫瑰、紅桑子和荔枝製作的慕絲及果蓉，表面放置心形白朱古力。食用鮮花限量版的蛋糕打造成盆栽模樣，表面加滿可食用鮮花，食前記得打卡。首100位預訂的客人可享早鳥優惠價。同時間，品牌在太古及中環的法式餐館會於2月14日推出4道菜間晚餐，菜式有蘋果造型的伊甸園沙律，主菜有香煎鴨胸、大西洋鱈魚或牛扒配香煎鴨肝。現時至3月31日會推出節日限定的芝麻麻糬軟雪糕，逢星期五至日會有買一送一優惠。

香濃蒙布朗

要數冬日的熱門甜點，蒙布朗肯定是其一。和洋甜點專門店今年首次推出情人節限定朱古力士多啤梨蒙布朗天使蛋糕，天使蛋糕表面溉滿士多啤梨蒙布朗，再加士多啤梨和心心狀的朱古力片裝飾，味道濃厚又象徵心心相印。

送花嘗蛋糕

情人節，一束鮮花勝過很多禮物。中環星級酒店行政餅房主廚Ringo今年以法國紅桑子朱古力、紅桑子忌廉和蜜餞，打造出玫瑰紅桑子朱古力慕絲蛋糕，酒店還預備情人節花束，讓客人一拼選購，夠晒方便。酒店的多間餐廳於情人節當日會推出主題菜式，法國餐廳會有7道菜午餐及晚餐，包括有龍蝦意大利雲吞伴薑及甘筍和香烤法國鴨肉伴柑橘蜜糖配香料汁等，另外兩間餐廳則於2月13日及14日推出情人節下午茶套餐，分別有紅豆馬達加斯加雲呢拿脆泡芙、紅絲絨杯子蛋糕及白桃茶紅桑子蛋糕等，以及法式鴨肝醬奶油麵包多士伴焦糖柑橘和川椒粒朱古力蛋糕等，選擇都相當多。

打卡放閃

廣受一眾女士們歡迎的精品蛋糕店，其出品一向是打卡之選。在這個2月開始，品牌推出士多啤梨千層芝士蛋糕，忌廉芝士加新鮮士多啤梨、鮮忌廉和車厘子拔蘭地，抹在士多啤梨手工班戟皮之間，滲出淡淡粉紅色。表面有士多啤梨、士多啤梨果醬、青檸及檸檬，再加點加入法國貴腐甜品混合的淡忌廉，配上用傳統芝士圓盒造型的禮盒，吸睛搶眼，用來打卡放閃最好不過。