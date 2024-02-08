林盛斌女兒年初一攞頭彩　獲幸運利是打氣

藝人林盛斌（Bob）兩位囡囡林熹兒、林機兒一向都是體操健將，更將於龍年大年初一為花車巡遊作表演，於「巨龍追逐明珠」環節中，熹兒將成爲龍之軀幹一部分，演繹難度較高的翻騰動作，而年紀較小的機兒則會着手於球操，用以表達「明珠」的律動，負責領軍的香港藝術體操專業學院院長楊慧玲表示：「教練團隊在設計動作時參考了不同難度系數的動作，讓不同年紀的學員都能充分發揮所學，在這一個大型盛事中參與演出，獲得滿足感。」

對於今次表演，熹兒笑言：「我好喜歡團體表演，大家一齊玩一齊笑，好開心，對當晚表演既緊張亦期待。」妹妹則直言受姐姐影響而學習藝術體操，「姐姐在家裏會教我做某些動作，有時被她鬧，我都會喊。但當我練習好耐，終於成功做到，真係超級開心，好有成功感。」

這對快樂姊妹花亦將在年初一晚的表演前按照林家傳統，先在上午向阿Bob拜年，兩姐妹笑言今年這封利是更是別具意義，熹兒說：「接過爸爸的Lucky money，我們一定Good Show！」

Bob太太黃乙頤亦笑言：「年初一會在尖沙咀現場欣賞兩女表演，一眾家族成員更視這個香港城中的一大盛事為今年的賀年從頭戲，當晚會準時在電視機面前，感受環球派對的歡欣氛圍之餘，亦能為兩人在盛事演出打打氣。」