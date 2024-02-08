直擊維園年宵　龍祥瑞氣展創意

大除夕年三十晚，除咗食團年飯之外，又點少得一家人到年宵花市湊熱鬧沾旺氣。作為復常後再次有乾貨及快餐區的年宵，當中於銅鑼灣維園就設有300多個攤檔，大賣應節「龍」公仔、特色揮春及創意風車等，今次請新進女團SPIRAL一行四人帶大家去掃貨啦！

學生原創 應節公仔

公仔是年宵的大熱產品，今年有唔少中學生發揮創意，推出龍年主題公仔。首先是鄧鏡波書院攤檔「港鄧型龍」，一口氣有十多款龍公仔選擇，最搶眼是一套4隻顏色的「麒龍果」、「夢龍」、「福綠壽」及「火龍果」，每隻都有不同寓意，助港人招福添壽。顯理中學攤檔「攰就抖抖」就自家製了8款枕頭仔，有大有細兼印有Q版「睡龍」圖案。至於張祝珊英文中學就主打開運龍枕，提供黃、藍、紅三色，全部自家設計，希望香港人有個好「靠山」安枕無憂。

特色揮春 許願神社

傳統揮春都是紙製，攤檔「揸龍攤」搞搞新意思，自創木製雕空揮春。負責人指，設計文本後再用激光雕製，既有層層3D浮雕效果，木材的自然紋理仲好有質感，祝頌語包括「身體健康」、「心想事成」等，十分好意頭。另一個「142」攤檔就把店面變成神社，掛滿一排排的新春繪馬許願木板，並預先印製不同心願或祝福語，只需寫上姓名及願望便可祈願。

創意風車 開運機殼

「轉過大風車，好運自然來」，有攤位一口氣推出多造型特別的風車，將飛龍設計融入其中，另有財神、蜻蜓、蜜蜂等圖案。檔主表示今年人流比預期好，希望風車可幫港人轉番個靚運。講到轉運，用手機殼一樣得，由陳氏兄弟原創的新年行運手機殼共有12款，融入了香港風水師建議的開運物品和圖案，如水晶、水種植物等，並加入幸運方位提升姻緣財運。

知多啲！港九新界逛花市

今年全港共有15個年宵市場，均設有濕貨攤檔及乾貨攤檔，其中9個設有快餐攤檔。全部開放至2月10日上午7時，並於結束前15分鐘停止進場。為方便市民知悉各年宵市場的人流情況，政府網頁（www.fehd.gov.hk）將以「紅、黃、綠」燈號反映出來，並在有需要時實施人流管制措施。

15個年宵市場位置

銅鑼灣維多利亞公園

東涌達東路花園

深水埗花墟公園

深水埗長沙灣遊樂場

觀塘觀塘遊樂場

黃大仙摩士公園

荃灣沙咀道遊樂場

葵青葵涌運動場

大埔天后宮風水廣場

北區石湖墟遊樂場

屯門天后廟廣場

西貢萬宜遊樂場

將軍澳寶康公園

沙田源禾遊樂場

元朗東頭工業區遊樂場