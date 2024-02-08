黃建東突發性失聰　急搵醫生拮穿耳膜抽積水

藝人黃建東去年憑TVB台慶劇《下流上車族》「保安陳」一角備受賞識，又獲得「全能司儀大賽」冠軍，不過事業得意，佢健康就響警號！黃建東尋日（7日）晒出一大堆藥袋相，加上佢戴晒口罩現身醫院嘅相，又留言：「啱啱睇完耳鼻喉專科，因為左耳聽唔到嘢，原來鼻竇炎導致中耳炎導致耳積水，盛惠$4,000嚇咗一大跳，相士話我漏財真係有原因。」佢就提到有日喺內地拍攝時惹到感冒：「話說上個月喺深圳拍緊《黑色月光》嘅時候惹到感冒，試過有一晚喺酒店房全晚發燒發冷完全瞓唔到，第二日仲要全日戲都有份，惟有連放lunch都唔食偷時間補眠頂住。返咗香港睇醫生食藥有好轉，但鼻涕同咳都仲有。」

跟住仲演變到佢左耳突然聽唔到嘢，好似潛咗落水底咁，個耳膜仲脹痛，連拍戲對手：「深圳一殺青第二朝返香港即刻去睇耳鼻喉專科，原來感冒菌入咗鼻同耳變咗鼻竇炎同中耳炎然後變咗耳積水，醫生要拮穿左耳個耳膜抽返少少積水出嚟，但係個左耳感覺仍然喺水底，同埋仲有好多積水滲緊出嚟。我睇過啲報道話中耳炎如果唔及早醫的話，聽覺有機會會永久受損變成弱聽。冇咗聽覺先發現原來聽唔到嘢係咁辛苦，同世界所有人同事都好似有段距離咁。啲人一講嘢細聲啲我就已經聽唔到，同埋唔知道自己講嘢夠唔夠大聲。好想快啲好番。好想隻左耳快啲聽番嘢。」