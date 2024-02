與美國男星里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)主演1998年荷里活片《鐵面王子》(The Man in the Iron Mask)的51歲法國女星Judith Godreche,周二(6日)入稟法國法庭指控《別矣 瑪麗皇后》(Farewell, My Queen)77歲法國名導Benoit Jacquot於1986年強姦14歲的她。Benoit Jacquot回應表示「堅決否認她的指控與譴責」。

Judith於14歲時被大她25年的Benoit Jacquot睇中,獲邀於其執導的1987年電影《The Beggars》亮相,兩人並成為情侶。Judith又主演他執導的1990年電影《The Disenchanted》與1992年電視劇《Emma Zunz》。不過Judith最近反悔,上月更於社交網站公開批判Benoit Jacquot,指她看到對方於一套2011年紀錄片談及與一名少女發生關係後,決定要對方付上代價。