張致恒雯雯又斷米路！月費388講風流史節目叫停

張致恒（Steven）同粉絲區燕雯（雯雯）2019年奉子成婚嘅佢，短短4年間就育有4子嘅佢哋，為咗解決經濟拮据嘅問題，日前更喺社交網宣布開設「Ugly Family Production Online」影片製作平台，提供拍片及幕後製作等服務外，更以月費388元拍片分享性史及床事等大尺度話題，可惜開始唔夠一個月，張致恒同老婆雯雯又宣布同平台停止合作。

今日（8日）張致恒同老婆雯雯分別喺社交網出Po：「因與Uglyfamily網站投資者工作理念不合，所以已經終止所有合作！多謝大家嘅支持。」一直陷入財困嘅2人如今又再錯失賺錢機會，引嚟唔少網友擔心張致恒一家人嘅未來動向。事實上，張致恒夫妻2人喺宣傳前期，就曾表示平台由佢哋自己成立，如今又再公布原來平台投資者另有其人，而喺當初夫妻2人更相當有決心表示：「我同Steven成立咗間公司幫人拍片同幕後製作，然後剛剛開業，我哋兩公婆都會拍片關於人生百態，感情兩性婚姻娛樂新聞都會講吓，希望大家多多支持！」為咗賺奶粉錢嘅張致恒更不惜公開性史，平台更推出《小小鹹多多趣》及《大娛樂家娛樂大家》兩個收費節目，分享性上癮、結紮、窮到冇錢買避孕套、不停生仔，以及張致恒分享昔日嘅風流床事等話題。一條指定影片收費為100元，可以睇2星期，另外亦可選擇月費計劃，以388元任睇所有影片之餘，更可得到Phone-in談情說愛嘅機會，不過就引嚟唔少網友直踩「憑乜？」