Twins紅館騷後遺症　阿Sa聲帶受損求醫數年

Twins紅館14場演唱會日前（6日）圓滿結束，雖然已開完騷足足一日，但成員蔡卓妍（阿Sa）尚未走出開騷後遺症，今日（8日）於社交網發文大談騷後感：「今日嘅我雖然個身體已經放緊假，但個心依然掛住演唱會嘅日子，14場呀！係14場呀！我哋完成咗一連14場嘅演唱會，唔單止打破咗我哋嘅紀錄，仲做到以前覺得係無可能嘅事，而且圓滿完成喇！好叻呀我哋！」

她自爆籌備演唱會期間過住極度嚴謹又規律的生活，事前相當擔心：「老實講做呢個演唱會之前我好擔心，好大壓力，因為體力都唔係以前細個咁，仲要連開14場係以前無做過嘅事，加上聲帶傷咗幾年，一直都搵緊唔同嘅方法去恢復，針灸、食藥、中醫、西醫、氣功、練唔同嘅發聲位等等，可以諗到嘅任何方法都有試過，抱著豁出去嘅心態盡自己最大能力去做呢一次演出，但真正開始咗之後，嗰種被大家激發出嚟嘅熱情同埋能量令我克服咗自己嘅心理恐懼，我依然係咁鍾意舞台，咁鍾意唱歌，咁鍾意表演。」慶幸最終超額完成，又感激歌迷支持，並約定下次再見：「人愈長大，就愈要記得向前看向前行，今次我又叉滿電喇，我會繼續向前，你哋都係呀！下次再見我哋大家都會係更好嘅自己！多謝大家！」