魏浚笙望被嫌棄曲線讚自己靚仔　張繼聰：好寸呀你！

賀歲片《飯戲攻心2》演員鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎、陳湛文、魏浚笙（Jeffrey）日前與鄭裕玲（嘟嘟）的《The Do Show》合作，於電影放映後舉行現場版，與演員觀眾對談分享感受。

嘟嘟和眾演員大談電影幕後花絮，她大讚阿聰年紀逐漸成熟，愈大愈似木村拓哉，引起全場歡呼，阿聰即截停嘟嘟：「千祈唔好咁講，麻煩剪走這段。」嘟嘟續指：「有時睇佢社交網，睇到以為木村出po，原來係你嚟嘅。」阿聰笑說：「你呢啲係誅我，唔係幫緊我，我呢次死梗。大家都係木村粉絲，唔好侮辱佢。」

Jeffrey被問到新加入事前可有做足準備，他表示：「當然有準備，但很享受自己污糟邋遢的造型，因為好爽，望到大家嫌棄自己個樣會好享受。」轉數快的嘟嘟追問是不是很少見人對他面露嫌棄，阿聰就忍不住出聲：「好寸啊你，我呢啲受咗成世。」嘟嘟說：「轉個彎來讚自己靚仔。」Jeffrey即自嘲補鑊說：「我都覺得自己惡心，不過的確係享受，多謝導演悉心安排。」

導演陳詠燊被問到可有興趣邀請嘟嘟拍第三集，他立即答應：「任何人問我有冇第三集，我都好有保留，但如果嘟嘟應承我即刻寫劇本。」嘟嘟姐：「我拍戲好麻煩㗎，我冇佢哋咁easygoing、冇佢哋咁nice。」