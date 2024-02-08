金剛對婚姻抱隨緣態度　嫌王子涵「唔啱口味」

藝人金剛首次與王子涵合作拍劇，就嫌棄對方不是他喜歡的類型。自言早在25歲就已經想成家立室的他，經歷過多次戀愛失敗，令他悟出一個道理「隨緣」。

金剛在無綫劇集《狀王之王》中飾演宋阿九，是主角宋世傑（王浩信飾）的好朋友，與王子涵飾演的小鳳有感情線。金剛透露這部劇集是在內地拍攝，當時正值疫情期間，所以記憶中最深刻的，是每天都要做核酸檢測。他又直言首次與王子涵合作，就嫌棄對方長相不是他杯茶，他笑謂：「我問導演『喂！可唔可以畀個靚女啲嘅我？』我意思唔係話佢唔靚女，意思係話，喂導演你應該知道我鍾意咩類型㗎啦！」不過，合作下來後發現王子涵是一個直來直往的好女孩。他又自言見到王浩信即被對方的好身材征服，笑言不打算練成與對方一樣的身材：「如果我咁Fit，佢就冇嘢做。」

金剛自離開無綫後專注於內地發展，亦開創了自己的雞翼品牌，現居住在珠海會方便工作。問到會否再返無綫拍節目？金剛笑說：「我係專業救火隊，只要有需要出聲就得。」現年43歲的金剛，每一任女友都可說是女神級，他坦言早在25歲就已有結婚打算，並且每一任女友都是以結婚為前提相處，不過交往經驗豐富的他亦悟出一個道理「隨緣」：「因為我喺25歲嘅時候就想結婚。依家43歲，所以我諗依個係冇答案嘅，突然之間可能嚟就嚟，所以順其自然啦。」

問到過年回家會否被催婚？金剛就道出母親是一個好保護他的，會經常懷疑近身的女孩另有企圖：「我成日話唔好諗咁多啦順其自然，你成日諗咁多都冇用，你覺得呢個女仔點，但你個仔都唔係好啦老實講，大家都唔係完美。」不過他就開心地透露現在有正在認識中的台灣女生，笑言有好消息就會公布。

場地：九龍海逸君綽酒店（Harbour Grill）