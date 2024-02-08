蔡穎恩炮製蘿蔔糕晒刀功　入廚初哥連家穎頻「蝦碌」

藝人蔡穎恩（Evelyn）與「師妹」連家穎（Vian），為網上頻道拍攝賀年特輯，炮製蘿蔔糕慶新春。入得廚房的Evelyn強調並非烹飪教學，純粹分享自己很喜歡的食譜，煮得有板有眼的她超強刀功，更獲Vian大讚封她為「食物切割師」。相反入廚初哥Vian不時出現「蝦碌」。

Evelyn將蘿蔔洗乾淨後，便放在砧板上開始刨皮，指這是最安全的刨皮方法。Vian有樣學樣，可惜一刨便跣手，嚇得Evelyn目瞪口呆，笑言要準備急救箱。刨好蘿蔔皮後，Evelyn指來到讓人心驚膽戰的環節，就是將材料切件備用。Evelyn教Vian將蘿蔔切片再切條，見她手起刀落，切出長短粗幼均一的蘿蔔條，Evelyn表示很喜歡切食物，她說：「切嘢係Meditation，可以去除雜念，當下唔需要諗太多。」Vian就顯得有點手忙腳亂，為安全起見，她被安排用鉸剪剪冬菇和用手搣乾瑤柱，成功在沒有見血的情況下處理所有材料。拍攝尾聲來到試食環節，Vian推介香煎芝士蘿蔔糕表示「好味到跳舞、好味到Hang機」。

期間Evelyn好奇Vian上家政堂的情況，Vian指最拿手的菜式是超重口味意粉：「我嗰時家政攞A，因為老師好鍾意重口味，我專登買啲勁Heavy嘅意粉醬去考試。」Evelyn一臉疑惑問道：「你學整意粉，但買現成嘅意粉醬？」Vian連忙說：「對唔住呀老師，唔好收咗我張Cert！」