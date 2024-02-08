Beanies首支跳唱歌出爐　林村許願唔要渣男

由張天穎（Jaime）、陳樂頤（Geor）、潘釗彤（Chiutung）、李凱翹（Kay）及黃健怡（Winky）組成的唱作女子組合Beanies，日前推出2024年首支全新歌曲《今晚抹掉你》，趁住新年，連變壞了的情人一口氣清理。

由成員Jaime、Geor、Winky加上蘇道哲合作寫曲，Chiutung負責填詞，Jaime負責填Rap詞部份，蘇道哲監製並與Jaime一齊編曲的《今晚抹掉你》，是Beanies入行以來，第一首舞動作品，輕快節奏breakbeat的新曲，再配合適當的舞步，希望帶給樂迷驚喜。一直都是以「聲帶跳舞」的Beanies，將會有新的嘗試，並準備在3月7日於麥花臣舉行的《ILUBeanies 聯校live》音樂會演出。

5位成員趁新年前走入大埔林村許願樹許願，但只得Chiutung及Kay來過許願樹，其他三人Jaime、Winky及Geor都是第一次。各成員買了一份寶碟，填上名字及願望，包括：大紅大紫、財源滾滾來、身體健康、No More渣男、演出成功等。其中，「演出成功」是為了於麥花臣舉行的音樂會而許的願望。

拋寶碟的過程相當有娛樂性，她們輪流拋寶碟，結果都失敗。5人只好圍在一起想辦法，最後，她們決定集合Beanies團魂的力量，一起拋出寶碟，結果一擊即中，她們即時興奮大叫，令到本來很寧靜的林村，突然嘈吵起來。為了配合龍年，Beanies又突然想到串起來行扮一條龍，更圍住林村許願樹的石雕扮龍行，寓意祝大家新一年「行運一條龍」，非常有創意。

至於她們的龍年願望，Kay玩食字：「我希望今年龍年not alone。」Winky說：「我祝大家龍年跳跳紮，哈哈哈！」Chiutung話：「我希望可以快高長大。」有點失聲的Geor說：「希望我哋把聲可以好好聽聽」，最後Jaime話：「希望唔使點瞓都咁精神。」