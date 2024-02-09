生肖龍運｜容祖兒脫單冇難度　龍年最強桃花攻略！

雲文子師傅繼續解構龍年的生肖運程，今集就會講解屬猴、雞的多方面運勢，當中會提到需要注意的地方，並且親授開運及飾物小貼士，幫各位在新一年趨吉避凶。今年屬猴者的運勢可用「福星高照」形容，整體充滿正能量，可謂本年度的人氣之王。事業於龍年平步清雲，有貴人相助。容祖兒、張敬軒、張栢芝等藝人就是肖猴，而天后容祖兒近年北上發展，在內地人氣急升，去年暑假開了34場演唱會，作為本年度的人氣之王，今年開多50場個唱也未必足夠，不過祖兒都要注意身體，只因屬猴者今年的健康不佳，要保養好身體。

屬雞的人今年的運勢所向披靡，並且機遇處處，只要把握到機遇，就會成功快人一步。雖則今年缺乏貴人助力，但人緣及事業的勢頭強勁。肖雞的藝人有炎明熹、陳自瑤、鄭嘉穎等等，當中「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）就係屬雞，上年她更兩大樂壇頒獎禮上獲得好成績，人氣一時無兩，今年她充滿機遇，可否「食住個勢」衝擊「我最喜愛女歌手」呢？

想於龍年「脫單」的朋友就要特別留意，師傅指只要在大年初一的吉時吉位，以七色花洗臉，就能增強人緣桃花運，想知更多就要留意影片喇！