【是日通勝】

農曆十二月三十

癸卯年 丙寅月 癸卯日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：出行、嫁娶、交易

忌：詞訟、穿井

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：41、10、48

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

金牛座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

雙子座：財運最旺，投資易有斬獲，可獲貴人提點。

巨蟹座：運勢不過不失，佩戴黑曜石手鏈有助增運。

獅子座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

處女座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

天秤座：碰到棘手問題，謀事阻力大，勿自亂陣腳。

天蠍座：說好話是不用錢，不妨對情人多讚美幾句！

人馬座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難破悶局。

山羊座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

水瓶座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

雙魚座：即時回報不似預期，但辛勤工作不會白費。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 財運旺

（跌）雞 健康差

鼠：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

牛：運勢普通，宜樂觀面對，勿杞天之憂。

虎：趁財運佳加把勁，付出與收穫成正比。

兔：財運稍遜，收入不理想，宜節約開支。

龍：事業運上升，行事效率高，上位不是夢！

蛇：小心駛得萬年船，做事切忌粗心大意。

馬：健康存隱憂，小心飲食，慎防病從口入。

羊：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

猴：事業運強，抽空自我增值，易有得着！

雞：是日沖煞，健康運欠佳，需小心飲食。

狗：小心理財，量入為出，切勿胡亂花費。

豬：運勢一般煩惱多，容易失眠，精神差。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：狗

屬狗的朋友於龍年為沖犯太歲之年，是犯太歲最嚴重的生肖，所以運程不太理想。四粒凶星，其中有兩粒大凶星，吉星只得一粒，而且只是小吉星而已。

國印吉星，是國家之玉印，也就是文書的印證。對於學生哥而言，有利學習新知識。對於處理文書工作的朋友，或要簽合約工作的朋友，是吉利的。

歲破大凶星，就是太歲沖破屬狗的生肖。工作上有變動，不論是變好或變差，要從頭適應新的工作環境，是辛苦之年。夏天出生變好，冬天出生變差，小心。大耗凶星，錢財破耗比較大，量入為出的觀念好重要，拜太歲為上。

豹尾凶星，主損生畜而造成之破財，古人或農村的家庭，會養生畜的。豹尾凶星會影響屬狗的家庭，其生畜被猛獸吃去，或因為病死而導致破財，現今香港已經沒有養生畜的情況，可以不理此凶星。

欄杆大凶星，主自縊之意。犯太歲生肖破財，生畜或下屬離職，工作壓力增加，令人情緒不穩，一不小心而看不開，可造成自縊燒炭之傻事。重要是找朋友吹水，睇開啲，放鬆心態，再加上拜拜太歲，自然安全度過。