衣錦還鄉！陳嘉佳買樓贈母　落重本揸跑車

早年憑劇集《老表，你好嘢！》彈出的陳嘉佳（細細粒)， 於內地苦戰４年，成為直播帶貨界「吸金女王」，被指在內地擁有多個物業的她，原來已將置業版圖擴至香港，早前秘密購入近千萬於鰂魚涌靚樓，並以400萬買入名貴跑車，日前到車房收「玩具」，貴氣十足！

細細粒2020年殺入內地帶貨市場，經過一番奮鬥，捱更抵夜的艱難生活，近年終有所成績，身家亦隨即翻倍，被指在上海有多個物業的她，早前在港掃樓掃名車，日前更返港到車房收靚車，去年成功減掉近100磅的她，穿上黑色連身裙，雙腿明顯比以前纖瘦很多，身形亦明顯細幾碼，她甫到場即與車房師傅密密斟，更化身「3D scanner」將跑車由頭到尾打量一番，雖然座駕正整理中未能開動，但她都有坐上去感受一下靚車的魅力，於車房逗留了大約半小時後離開。

去年被指以月租10萬進駐淺水灣豪宅的她，近日成功做埋業主，以近千萬買入鰂魚涌大型屋苑，有車有樓，早前更被封為圈中小富婆，對於這個稱號，以及在香港成功置業兼買靚車，細細粒表示：「我唔係乜嘢富婆，打工仔嚟咋，係喺香港買咗樓，係送畀媽咪嘅，呢幾年我都喺出面打拚，真係好想送份禮物畀佢，至於架跑車，係二手嘅，唔貴架！」

至於被指在上海有多個物業，她指物業是母親的，自己只在中山買樓，作投資之用；談到成功減磅，她直言減肥初期都困難重重，但最後因學識健康飲食法，令她可以修身成功，現還未滿意成功，會繼續努力。

在內地直播帶貨闖出一片天，不少粉絲都很支持她，但可惜樹大招風，近月竟被不法之徒盜用相片，仲老作內容，以文字指她獲阿佘（佘詩曼)推介賣化妝品，手法低劣！除此之外，還有騙徒以她減磅成功之照片，來作生招牌，大賣不知名減肥藥，對此， 細細粒大感無奈，指一切已交由經理人公司處理，呼籲大家要小心辨別，切勿上當！