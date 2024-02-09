星玄｜獅子座陳奕迅運氣勝人一籌　買樓創8年新低價

今日係2月9日，農曆十二月三十，宜出行、嫁娶、交易。今日嘅幸運星就係獅子座，運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。近年忙於喺世界各地，開巡迴演唱會嘅陳奕迅（Eason），突然現身一間位於大坑嘅茶檔，仲十分親民咁同客人合照，相中的Eason打扮樸素，笑得好燦爛，仲用雙手搭住粉絲嘅膊頭，令到一眾的網民直呼「好葡萄」，感恩知足回饋粉絲，相信運氣都會唔差得去邊！

運氣咁好嘅Eason豪砸838萬港元購入跑馬地毓秀大廈兩房戶，單位於2022年初以1,300萬元叫價放盤，之後因樓市下行，數次下調叫價，最後以838萬元沽出，呎價13,135元，創下該屋苑近8年新低，預估慳稅逾100萬元。

今日最旺嘅生肖就係虎，趁財運佳加把勁，付出與收穫成正比。37歲嘅吳雨霏（Kary）就係虎女喇，自9年前同網球王子洪立熙，結婚之後就鮮有喺公開場合露面，不過佢仍然活潑喺社交網，早前佢為結婚紀念日，網晒出兩公婆甜蜜合照放閃。不過就有網民踩場暗寸老公唔靚仔，令Kary即霸氣護航︰「他在我心目中是，最帥的好老公啊」，相信老公聽完都冧晒，記得搵多啲錢照顧老婆呀！