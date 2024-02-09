跟明星學化妝　情人節必試清純約會妝

情人節就快到，不少人都會與另一半共度甜蜜時光，其中少不了浪漫燭光晚餐，如果想要營造「月下看美人」的氛圍感，就一定要試試在《雲之羽》中飾演上官淺而走紅的盧昱曉妝容，將原本五官寡淡的她變得一顰一笑都有別樣光彩。

Step1：奶油感底妝

好的底妝離不開好的皮膚狀態，因此保持肌膚的清潔和滋潤是非常重要，使用溫和的潔面產品清潔臉部後，可以先用化妝水濕敷皮膚，軟化角質，再塗上後續的護膚品，讓皮膚有微微黏度，可使底妝更貼合皮膚。清純約會妝的話，介乎水光妝效與霧面啞光妝效之間的奶油感底妝就再適合不過，有着淡淡的緞面光澤，能營造出類似皮膚本身所散發的光澤感，看起來就像只是略施薄粉，十分自然。

Step2：清透的眼妝

先從眉毛説起，不少女生可能會覺得自己的面部有略微過寬，那可以稍稍拉長眉尾，對比之下臉部就沒那麽大了，而略平的眉毛也能讓人看起來更溫柔。眼妝方面只需使用淺色眼影，如淡粉色或米色，輕輕地塗抹在整個眼窩、下眼瞼和臥蠶，避免大範圍使用重色導致清澈的眼神光被吞沒，再以發白的粉色提亮臥蠶，然後畫上一條細細的下垂感眼線，增添眼部的深邃感。最後着重夾翹眼中的睫毛，縱向放大眼睛。

Step3：氛圍感胭脂

盧昱曉的五官寡淡，加上面部留白多，氣質比較清冷，但《雲之羽》的化妝師通過大面積的眼下胭脂將分散的五官變得集中，並為臉上添上嬌羞的氛圍感。可先以帶灰調的粉色胭脂大面積打底，再用顏色更鮮艷的胭脂小範圍地團狀輕掃眼下，提升層次感。唇妝方面，最後塗上草莓紅的唇釉作點綴即可。