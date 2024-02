79歲英國搖滾男歌手洛史釗活(Rod Stewart)原定今年3月11日假香港會議展覽中心舉行演唱會《Live in Concert, One Last Time》,主辦單位Live Nation現宣布因為「不可預知的理由」,將取消今次演唱會,觀眾可獲退款。

洛史釗活亦同時取消台灣、馬來西亞、泰國與菲律賓等亞洲巡迴演唱會。不過轉頭洛史釗活就在自己官方社交戶口宣布,於2月27日加開英國Kingston第4場騷。