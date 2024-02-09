為迎接新歲，好多人都會在家中擺設年花，取其「花開富貴」的好意頭。

迎接歲首來臨，已進入最後衝刺，不少人都會趁這天逛花市、買年花，希望為家居添加生氣，提升節日氣氛，要是選對合適的品種，擺在合適的方位，還能帶來好運，新一年可望心想事成！

大熱品種 各有寓意

作為賀歲布置，有吉祥寓意的年花可說是最受歡迎。舉例，「桃花」可帶來桃花運，「牡丹」代表富貴榮華，「百合」代表百年好合，「劍蘭」寓意節節上升，「銀柳」代表有銀有樓，「五代同堂」寓意代代同堂，「四季桔」與「大桔」則有吉利意思。其實只要自己喜歡，大部分植物都可以用作粉飾家居，但要注意有刺植物（如玫瑰、仙人掌等），如不慎放在家中桃花位（龍年在正東），容易惹來「桃花劫」！

甲辰龍年3大擺花吉利方位

1.西南

九運的得令旺星——九紫星飛臨，代表各種喜慶吉事，因其五行屬火，宜擺放泥種植物，一盆多果實的富貴子、五代同堂或年桔都很適合，可提升喜氣，有利財運。

2.正東

屬水的一白桃花星飛臨，擺放水種植物或顏色鮮艷的花卉，如蘭花、桃花，有利人緣及愛情運，但已婚人士要留意桃花太旺會有反效果。

3.西北

龍年四綠文昌星飛臨，宜在該處擺放富貴竹或各種象徵步步高陞的常綠類植物，有利讀書及工作。

溫馨提示：踏入龍年，五黃災星及二黑病星飛分別飛臨正西和東南，該兩處切忌擺放植物，以免催旺病氣。

擺花位置要乾淨！

在春節前後擺放年花，有生機蓬勃的寓意，但事前要先打掃廳堂，用明火煮沸的清水洗滌擺放年花的位置。另外，花瓶周圍（約8至12吋範圍）的雜物要清理掉，因《易經》以花比喻君子，屬清高之物，切勿另加裝飾（紅絲帶除外），以免招犯小人。

十二生肖增運年花之選

【龍】

運程大勢：犯本命太歲，加上只有華蓋、歲駕正星，對桃花人緣無實際幫助。

增運年花：康乃馨

【蛇】

運程大勢：有太陽、天喜及文昌吉星，事業運不錯，但同時有孤辰飛臨，應多參與社交活動。

增運年花：向日葵

【馬】

運程大勢：只有天解吉星獨守，幸好凡事仍能逢凶化吉。

增運年花：牡丹

【羊】

運程大勢：有太陰、天乙貴人相助，多主動請教女性朋友或長輩，會有意外收穫。

增運年花：百合

【猴】

運程大勢：只有三台一顆吉星，但今年三合太歲，代表有貴人相助。

增運年花：蘭花

【雞】

運程大勢：有月德、地解貴人星，又與太歲合，人緣不俗，但有小耗、咸池桃花，小心被酒色所累。

增運年花：菊花

【狗】

運程大勢：沖太歲之年，會有突如其來之事發生，幸有國印吉星，有利工作，但在人緣桃花方面，宜靜不宜動。

增運年花：玫瑰

【豬】

運程大勢：紫微、龍德有助功名事業，又有紅鸞扶助，要好好把握，可考慮與戀人共諧連理。

增運年花：紅掌

【鼠】

運程大勢：將星降臨，有利工作，但沒有桃花星，幸與太歲三合，只要多請教長輩，可提升桃花運。

增運年花：向日葵

【牛】

運程大勢：有天德、福星、玉堂、八座等吉星拱照，人緣勁旺，但要小心言行，以免招惹是非。

增運年花：向日葵

【虎】

運程大勢：有驛馬、祿勳吉星，代表工作上有變動，宜多關懷身邊的人與事，才有助增加人緣運。

增運年花：百合

【兔】

運程大勢：沒有吉星相扶，做事提不起勁，有心無力，要注意身體健康，持正面思維。

增運年花：牡丹