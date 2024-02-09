炎明熹宣布颱風補場安排　4月九展開唱再加一場

「聲夢人氣王」炎明熹（GiGi）人氣冇得輸！原定去年10月8日舉行的《炎明熹Gi-FORCE演唱會》尾場，因受颱風「小犬」影響而臨時取消，主辦單位今日（9日）公布有關補場安排，並同時宣布GiGi將於4月13、14日，再次在九龍灣國際展貿中心匯星，舉行兩場演唱會。主辦單位安排4月14日為補場場次，同時加開4月13日一場，門票於2月26日公開發售。

雖然去年未能順利完成兩場演唱會，但GiGi曾經講過相信這是上天給她最好的安排：「唔係話專登講啲說話安慰自己，的確係可以再做好啲，所以今次再開，雖然演唱會主題冇變，但歌單、衫、編排上，會同上次有少少唔同，我同演唱會團隊所有人，都希望可以再做好啲。」

GiGi準備閉關，不過仍頭痛請邊個做嘉賓：「要多謝公司對我嘅信任，聽到呢個消息，內心好興奮，同時亦都有壓力，完成埋手頭上傾好嘅工作，我就會開始閉關，做運動、練歌，同埋依家最頭痛係請邊個做嘉賓，如果大家有好嘅提議，可以去我社交網站留言話我知。」

有關補場安排，所有持有2023年10月8日完整門票（連同票根）的觀眾，可憑票於2024月4月14日直接進場欣賞補場，觀眾可按原有座位觀看，無需更換門票。如未能出席4月14日補場場次，可選擇更換2024年4月13日場次，或申請退款。打算換票的觀眾，主辦單位會在2024年2月9日-2月22日期間，於官方網頁提供連結處理。