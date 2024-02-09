鄭爽疑似陰暗合同錄音曝光　驚爆疑虐待棄養孩子

內地女星鄭爽年前被舊愛張恒爆代孕棄養及逃稅等風波而被全面封殺，佢被多個相關劇集投資方追討賠償，有指佢急急飛到美國避世，仍有逾億人民幣被執行金額未履行嘅佢，更被爆出擁至少超過3,180萬美元（折合約2.4億港元）資產都唔還錢。尋日（8日）開始，網上就有自稱曾為鄭爽無償提供司法服務嘅爆料者，上載多段疑似鄭爽錄音，當中就有提及涉陰暗合同逃稅問題、稱律師對佢恐嚇，更驚人嘅係爆料者上載兩張小孩傷痕照，聲稱鄭爽虐待及棄養當初搵代孕生下嘅一對仔女！

該爆料者上載一張小朋友手指被割傷後接受多針縫針相，另一張則見到一位小朋友人中位置有燙傷傷痕照，更聲稱疑似鄭爽虐待及棄養孩子：「鄭爽用刀切小女孩的手，用煙頭燙小男孩的人中，虐待孩子，在2023年4月徹底棄養了，逃離了美國丹佛，徹底不管孩子」該網友稱鄭爽棄養嘅原因，原本係想用撫養權官司拖住前男友張恒，又聲「現在孩子沒有利用價值了」，令網友震驚。短短一晚時間，「#曝鄭爽47分鐘錄音#」話題就已經有接近3億閱讀量，成為網友年三十嘅關注焦點。

同時，該爆料者爆出一段長達47分鐘嘅片，影片中包括疑似鄭爽嘅三段通話錄音及部分聊天記錄截圖。其中一段疑鄭爽趙姓律師對話嘅錄音中，鄭爽質疑律師喺討論案件過程中，「讓她妥協」係有問題，表示自己對張恒簽約嘅好多嘢佢都並不知情：「這個戲是我拍的，但我跟這個局是沒有關係的 」、「張恒和製片故意做這個局，也不是沒有可能」、「當時我沒有想拍這個戲，我是為了小孩子，這個錢跟我沒有關係。」並質疑張恒方提供嘅證據，又大鬧律師「污衊」佢、冇保護佢。當中亦有疑似同爆料者嘅聊天截圖、錄音，疑似鄭爽列出4點稱律師對她恐嚇，又稱好多文件都係「趙律師」叫鄭媽媽幫鄭爽簽，但自己同媽媽冇「代簽」授權。

最後一段則疑似係鄭爽同稅務局工作人員嘅錄音，當中鄭爽詢問對方張恒嘅罰款是否有交齊，指摘張恒利用二人之間嘅關係，多次強調自己同鄭媽媽係商業合作，冇任何委託嘅關係，非常獨立，仲表示自己對孩子：「在做出代孕決定之後，我是一心一意對待這件事情的。」疑似鄭爽稱喺處罰同判決嘅過程中：「證據和事實趙律師沒有給我看過。」不過暫時鄭爽未有就事件作出回應，未知錄音、疑似虐待棄養孩子等指控嘅真偽。