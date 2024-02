韓國女團MAMAMOO成員輝人首次舉行個人世界巡迴會,主辦方昨日(9日)正式宣布她將於3月26日假九龍灣國際展貿中心匯星舉行《2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Hong Kong》,是她首次以個人身份在香港開騷。

輝人於2018年4月17日發行首張個人專輯《magnolia》,成為第一位以個人身份出道的MAMAMOO成員,主打歌《EASY》與韓國饒舌歌手 Sik-K 合作發行。她的第2張專輯《Soar》於2019年9月4日發行,主打歌《Good bye》首次登上Billboard世界單曲暢銷榜第24位。

而輝人終於在2023年10月12日推出首張大碟《IN the mood》,這張專輯呈現了輝仁多樣化的一面,隨著新專輯的問世,她還將展開首次全球巡迴演唱會,為粉絲們帶來一場視聽盛宴。