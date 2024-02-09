Ivy So同黃浚銘有親密戲：絕對老少咸宜

女團Collar成員蘇雅琳（Ivy So）、組合P1X3L成員歐鎮灝（George）和吳啟洋（Phoebus）、張達倫、黃浚銘等人今日（9日）出席ViuTV劇集《飛黃騰達》記者會。該劇集以投資作為題材，Ivy So在記者會上分享自己曾經以港元5,000投資美股，獲利200港元的戰績。

Ivy So繼上部ViuTV劇集《和解在後》，再次擔正女一，劇接劇自言有一定壓力：「因為都好怕一次過連續接兩套劇會令到兩個角色嘅演繹方式好似，但好好彩兩部劇嘅角色性格都唔太一樣。」表示《和》劇的角色較沉穩，而今次《飛》的角色比較佻脫。問到拍完劇集後有否重燃投資熱情？她搖頭直言沒有：「因為投資唔係成日都咁好彩，所以我已經喺個劇本入面吸取到經驗。」指現在的理財方式都是以定期存款為主，不敢嘗試有風險的理財投資方式。

劇集中，她與黃浚銘有感情線，但她指他們的感情到劇集後期會變化成友情，而劇集中亦有親密場面，不過她笑言尺度比不上最近她主演的舞台劇《百分百感覺2024》，絕對的老少咸宜。講到今日年三十，她指會回家吃團年飯，透露父親購買了和牛，今晚會和家人吃壽喜燒。

至於George和Phoebus二人會在劇集中飾演富二代，Phoebus笑言曾經問過監製，他和George誰在劇中比較有錢，Phoebus最後得出結論，George比較富有：「因為佢喺劇入面着嘅衫都係名牌，而我着嘅衫係冇牌子嘅。（羨慕？）另一種層次，着冇名嘅嘢。」

講到投資，George自言自己比較少接觸這個範疇，暫時沒有興趣。而Phoebus稱自己近期才開始留意理財，會比以前更留意市場發展，不過十劃都未有一撇，以前亦未曾試過購買股票。

Phoebus今次會與許寶恆有對手戲，二人亦在去年曾經傳出緋聞，不過Phoebus就指這並沒有影響他們拍攝，亦沒有因為緋聞而刻意拉開距離，二人在休息期間仍然會交談。