潮戴飾物　新一年「龍」咁威

即將迎接農曆新年，不少人希望於甲辰龍年大展鴻圖、飛黃騰達！請來香港著名奇門遁甲風水大師雲文子分析十二生肖流年運程，並分享相關增運錦囊，只需了解自己生肖的開運顏色和圖案，再配搭相對應的時尚服飾，自然能趨吉避凶、事事順境，要達成目標夢想絕對係指日可待。祝各位龍年好運連連！

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玄學天后雲文子師傅

Master Cloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，並獲道教發源地江西龍虎山賜封「高功法師」。曾任北京聯合大學風水客座教授，國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問，出版十多本「奇門遁甲」著作。

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肖龍

今年「值太歲」，意味運勢偏弱、波折重重，加上「刑太歲」，立春後運程開始低迷，但不至於絕地谷底。事業運勢荊棘滿途，更易出錯、人緣運下行，工作時務必要打醒精神、留意細節。愛情運平滯遲緩，容易因自信問題選擇退縮、錯失良緣。財運一落千丈，頻頻投資失誤，切勿沾手不熟悉的投資項目或風險高的短線投資。「刑太歲」的刑指「刑傷」，意味可能有血光之災，患上心腦血管疾病的機會增加。

肖龍錦囊

增運顏色：啡黃色、黑色

增運飾物：花形圖案或飾物

化解犯太歲：雞、猴、鼠飾物

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肖蛇

今年盡得天時、地利、人和。事業運鯉躍龍門，佔盡優勢。人緣運佳，團隊精神高企，即使在一些很普通的場合，也有機會連繫到生命中之貴人。桃花運勢如破竹，單身的脫單在望， 已有固定對象的則彼此更為契合。正財偏財同步有所斬獲，上班一族升職加薪在望，創業者大有機會做出滿意成績。田宅興旺，有利置業，但投資不宜過分進取，應採取多元化策略。肺部較弱，「肺主皮毛」，皮膚及毛髮也容易出問題。

肖蛇錦囊

增運顏色：啡黃色、白色

增運飾物：波浪形圖案或飾物

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肖馬

整體運程有「先弱後強」之象。上半年容易因自信不足等問題陷入原地打轉狀態，下半年運勢漸見起色兼一洗頹風。事業運柳暗花明，下半年工作運漸露曙光，大有機會突破樽頸位。桃花運步步高陞，異性緣源源不絕，但勿讓「騎牛搵馬」愛情觀發酵，否則不但有損運勢，更有可能錯失真正良緣。財運薄弱受阻，有機會遇上破財消災之事，亦難有博彩的意外之財。健康運無大礙，卻較易受鼻過敏影響，心肺較弱。

肖馬錦囊

增運顏色：紅色、綠色

增運飾物：圓珠、圓形圖案或飾物

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肖羊

運勢平穩，雖無大吉，亦無大凶。文昌運暢旺，專注力、記憶力更勝從前，宜加緊進修，建立自身價值。事業運穩步向前，但略欠貴人運，工作時宜在細節上多下工夫，避免產生問題。桃花運暗湧頻生，令擇偶要求更高更多，宜調校一下要求過分完美的思維。財運停滯不前，經常入不敷支，應採取穩健的方式理財，賺取合理回報。受腎臟偏弱所累，不時腰痠背痛、感覺疲倦。亦要多關心骨骼、牙齒狀況。

肖羊錦囊

增運顏色：黑色、紅色

增運飾物：直條圖案或飾物

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肖猴

龍年「福星高照」，無論財力、實力、影響力也有相當分量的貴人，將與肖猴者結緣。貴為本年度的「十二生肖人氣之王」，事業運青雲直上，不論適應能力、創造力及大局觀也特別強。人緣運節節上升，謹記「知人善任」，無論創業、合夥做生意、開拓新市場也是黃金時機。愛情運轉趨明朗，注意桃

花盛，發展三角或多角戀的機會亦因而增加。錢脈通暢，但不宜將盈利指標定得太高。今年腰背部有機會出問題，肝臟也較弱。

肖猴錦囊

增運顏色：黑色、啡黃色

增運飾物：心形圖案或飾物

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肖雞

運勢銳不可當，頭腦的靈敏度和吸收資訊的速度特別好，宜趁勢破舊立新。人緣運雖旺，貴人助力卻只屬一般，要將「力不到不為財」記掛在心。家宅運佳，家庭氣氛更趨和諧。事業運雖走勢向好，卻需要「親力親為」。桃花運有春回大地之象，單身的肖雞之人，有機會發展出「姊弟戀」，甚至「父女戀」、「母子戀」。財運緩緩高升，用心經營人際網絡會有不少吸金機會。今年較易受泌尿生殖系統問題煩擾。

肖雞錦囊

增運顏色：綠色、白色

增運飾物：橢圓形圖案或飾物

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肖狗

今年沖太歲，運勢荊棘滿途，但反而會乍現「危中有機」局面。事業運危機四伏，宜「少說話，多做事」，以免得罪小人。桃花運散亂不聚，假桃花旺盛，即使遇見理想對象，亦有可能有緣無分，故此今年對愛情別抱太高期望，以免感情用事，波及事業。受「沖犯太歲」影響，正財、偏財、橫財均未如理想，投資宜守不宜攻。健康無大礙，卻需留意有「意外之災」，尤其交通事故。手腳容易「中招」

受傷。

肖狗錦囊

增運顏色：綠色、紅色

增運飾物：三角形圖案或飾物

化解犯太歲：馬飾物

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肖豬

運勢反覆向上。事業運起伏不定，但「有危自有機」，整體也是向上。桃花運一波多折，易惹上爛桃花，切勿急於脫單，亦不宜在仍未認清對方背景及為人前開展一段關係。正財方面回報合理，薪資有正向調整，但偏財運比往年弱，並會因為生活必需品而頻頻破財。今年易受情緒問題甚至情緒病困擾，引發頭痛、失眠、肩頸痛等身體不適，宜於夏季藉着「借地運」選擇往北方旅行，可紓解情緒，並能增強運氣。入秋後運勢會逐漸好轉。

肖豬錦囊

增運顏色：黑色、白色

增運飾物：菱形圖案或飾物

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肖鼠

龍年時來運到，充滿競爭力與戰鬥力。工作上發展契機接踵而來，如願意離開舒適圈接受挑戰，「上位」及加薪指日可待。桃花運生機勃勃，今年人緣運佳從而帶動桃花旺盛，單身的不愁沒有結識對象機會。財運回升向好，是一個正財與偏財雙贏之局面，但理財技巧一般，小心會「財來財去不聚財」。有意創業者可在網店平台小試牛刀，會有喜出望外的收穫。但要注意慢性疾病，尤其高血壓、高膽固醇、高血糖的「三高」風險。

肖鼠錦囊

增運顏色：白色、啡黃色

增運飾物：鎖鏈形圖案或飾物

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肖牛

本年「破太歲」，運勢迂迴曲折，整年表象繁忙勞碌，但徒勞無功。事業運危機四伏，工作環境充滿負能量，但缺乏貴人助力，轉工機會微乎其微。受「虛像」蒙蔽，有危機墮入騙局、或誤信小人受騙。如要到外地公幹或外遊，宜短不宜長。桃花運虛浮不實，以為找到真愛，原來只是一場霧水情緣。財運上上落落，今年的社交使費頗為驚人，不妨請教投資顧問及長輩有關理財的規劃建議。注意腸胃方面容易出問題。

肖牛錦囊

增運顏色：啡黃色、綠色

增運飾物：星形圖案或飾物

化解犯太歲 : 鼠、雞、蛇飾物

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肖虎

運勢吉中藏凶，上半年氣場偏弱，小人將乘虛而入，容易跟同事及上司產生摩擦。夏季來臨時有高人幫助肖虎者衡量大局、突破難關，運勢漸有起色，有轉工意欲的，將十拿九穩。愛情運弱勢難升，引致情緒反覆不定，多參與社交活動，增加與異性結緣的機率。財運漸趨平穩，投資時絕不宜過分進取，應採取穩中求勝策略。眼睛、頭部偏弱，容易突然頭暈，可能是血管出問題，是中風先兆。

肖虎錦囊

增運顏色 : 黑色、紅色

增運飾物 : 方形圖案或飾物

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肖兔

今年為「是非之年」，但反而助長人氣，形成一股擴闊社交圈的氣場，新機遇亦隨之而至，不會受「害太歲」帶來太大負面的影響。事業上多勞多得，可望超額完成部署已久的計劃。桃花運暢順亨通，個人魅力飆升，很受異性歡迎。正財需經歷一番苦幹，至於偏財運亦屬一般，投資難有理想回報。健康運疲弱，抵抗力差，容易被細菌病毒滋擾。醫療保健的支出大增，故此別過度消費，會令開支大失預算。

肖兔錦囊

增運顏色 : 白色、紅色

增運飾物 : 格仔、網形圖案或飾物

化解犯太歲 : 豬、羊飾物