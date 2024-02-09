魏浚笙出冧招　送蛋糕氣球賀粉絲生日

賀歲港產片《飯戲攻心2》今日（9日）大年三十公映，團隊在開畫日早上就出動謝票，兼提早向觀眾拜年！執導兼編劇的陳詠燊（Sunny）率領「飯團」成員王菀之（Ivana）和陳湛文（Peter），以及新加入的魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（Dee）、胡子彤及林家熙（Locker）走勻全港各大戲院拜會觀眾，更在現場大派千元利是，齊齊過肥年！而該片截至下午五時，首日票房衝破200萬，成績已超越上集開畫首日的150萬，相當不俗，導演和演員們都感到非常振奮，認真喜上加喜！

謝票團隊一出場，尖叫聲此起彼落，更有Fans帶同燈牌支持，當中一對母女粉絲，媽媽帶住蛋糕氣球，邀請Jeffrey親手送上給今日生日的女兒，Jeffrey笑指自己都是第一次謝票撞正Fans生日，希望下次送上真蛋糕。而開畫日的謝票場次，觀眾入場前都獲派利事，其中一封更是港幣1千元， Sunny就邀請大家即場拆開，恭賀幸運兒，全場氣氛立即推高！觀眾又指戲中驚喜用上鄭伊健歌曲，勾起集體回憶，Sunny就表示：「鄭伊健係我哋呢代男仔嘅icon，加上電影有香港情懷，所以不自覺他的身形在戲中不停出現，希望我們集氣，有日召喚到伊健都會現身戲院！ 」

大除夕一早出動，大家都指跟平時謝票不一樣，特別喜氣洋洋，有新年氣氛，感謝觀眾們食團年飯之前來捧場，Ivana興奮表示：「感覺新年睇戲大家都寧舍開心，至於老公應該都識做會親自買飛入場，而我亦都會包場邀請親朋戚友一齊睇戲！」一眾謝票成員其後兵分幾路，遊走各區謝票，大家都想好如何向觀眾提早拜年，Peter說：「我會跟觀眾講聲身體健康，因為剛巧導演今天抱恙，身體健康才可以開心過龍年。」阿Dee：「好似呢部戲咁祝大家濃情蜜意，大家帶住呢份心意，甜甜蜜蜜過新年！」子彤：「成個團隊嘅愛會散發出去畀觀眾，今年定必好年！」

Locker說：「君豪哥轉頭會加入我們謝票，我會跟住他去做，哈哈！」Jeffrey說：「我準備咗一個溫暖嘅笑容，希望融化大家嘅心。」Jeffrey隨即示範，阿Dee和其他人即笑言被他「冧倒」。