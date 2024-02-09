【Zac玩Zac食】嘩一聲、超驚喜　團年好彩頭

每逢佳節肥三斤，大家食完團年飯，仲有幾個鐘就正式踏入龍年啦！預早喺度同大家拜個早年，祝大家龍年行大運，身體健康，財源廣進；今年大家一齊繼續食、買、玩無限Fun！

過咗今晚，接住嚟有開年飯，又團拜，少不免都係食好啲。我同屋企人前幾日提早團年，去咗石門星級酒店嘅中菜廳，呢度大部分都係廂房，親朋飯敍唔會怕人多嘈雜。中菜行政總廚Bosco師傅為龍年賀歲，特別準備咗「逸軒春茗賀歲套餐」，一道道意頭十足嘅喜慶佳餚，糅合創意與傳統，為大家龍年開個好彩頭！

前菜嘅「富貴一品拼」，打頭陣有餐廳招牌菜之一嘅鬈毛豬叉燒皇，外皮帶點焦脆，肉厚香甜；但都唔及富貴毛豆烤麩嚟得有創意，看似一張「撻紙」盛載，但原來係用紫菜做嘅盞，配埋濃郁醬香嘅烤麩一齊食，帶來清新口感。湯品用上天籽蘭花熬煮成花膠天籽蘭花燉海螺，塊花膠肥大肉厚，潤肺養顏又鮮美。賀年套餐又點可以冇「四大海味」之首嘅鮑魚，一道紅燒八頭鮑魚伴高湯鵝掌，大廚以矜貴八頭鮑魚配肉厚鵝掌燜煮而成，淋上秘製醬汁，甘鮮味濃。開年就梗係要有當紅炸子雞啦，大廚一道加強版嘅松露葱油脆皮雞，精選鮮雞製作，加入松露醃製雞內殼，炸得皮脆肉嫩，配上糅合中西元素嘅秘製葱油與松露，香氣馥郁，齒頰留香。

作結嘅甜品萬壽果桂圓燉紅棗配懷舊腰果酥，萬壽果即木瓜，有萬壽吉祥之意；桂圓即龍眼乾，寓意吉祥富貴、福壽安康；加上鴻運當頭嘅紅棗，炮製成意頭十足嘅經典糖水，配上自家製的酥脆懷舊腰果酥，別有一番風韻。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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