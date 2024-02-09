崔碧珈感情空白逾十年　對象孝順獲優先

今年是龍年，肖龍的藝人崔碧珈（Anita）正值本命年犯太歲，自言篤信風水命理的她，堪輿學家指她今年走動較為頻密，各方面還算順利。Anita回想上一個龍年，正是她入行之年，轉變巨大：「當年我由英國返香港過寒假，預計逗留一星期，我當時仲有半年就碩士畢業，諗住趁假期搵定工，我係年廿七將履歷寄去前公司，年初三就收到電話叫我初四面試，初四當日就簽咗我做藝人，我覺得前公司真係幾勤力，哈哈！因為覺得機會難逢，所以我當下就決定唔返英國讀書，留喺香港。」

Anita表示由於親友大多已移民外地，所以春節過得較為簡單，亦不太重視新年習俗，只會在家中貼揮春及準備全盒應節。問到會否購買紅色內衣褲添運？她坦言：「我未試過着紅色內衣褲，今年可以試吓。」講到最難忘的新年，她稱除了簽約那年，要算2020年，當時她身在美國洛杉磯拍電影，她叫家人寄了些揮春給她布置，並教外國人如何過中國新年，笑言也算是將中國傳統文化發揚光大。

談到新年大計，Anita透露新片《小販之王》將於元宵節在新加坡和馬來西亞上映，預計新年會飛當地宣傳，她更首度參與電影插曲：「首歌係我第一次作曲同填詞，係屬於抒情歌，同我之前嘅曲風好唔同。」除了電影，今年她會開始經營自己的網上短片頻道：「會係訪談形式，我已經定咗嘉賓，我會訪世界各地嘅企業家。」

至於感情方面，Anita稱仍未遇到真命天子，問到多久未有拍拖？她笑謂：「空白咗十幾年，我都唔記得喇！（有冇追求者？）唔係好覺，可能對方要明示先得，我怕自己感覺錯咗就尷尬。（有咩擇偶條件？）都係孝順，孝順父母先會對另一半好。（媽咪冇催你結婚？）佢從來唔催，而且我妹妹7年前已經結咗婚，仲生埋3個，所以好夠。」

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