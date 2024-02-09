「龍女」林愷鈴年中無休　新一年樂壇搶灘

龔慈恩的23歲愛女林愷鈴（Ashley）是龍女，她自言超級相信玄學。問到會否擔心本命年犯太歲及如何化解？她坦言：「我對玄學有興趣，但唔熟，我冇特別宗教信仰，今年會小心啲，好好照顧自己身體，或者會按照傳統習俗去做，求個安心。」

講到新年，Ashley笑言年中無休，因為預計新年後出歌，故此要趁農曆年假作最後衝刺，但身為孝順女的她也會抽空跟媽咪團年：「我哋會食飯、打邊爐，同埋好想跟媽咪學打麻雀，因為係國粹，加上覺得節日打麻雀，氣氛特別好。」她稱由於母女均非常忙碌，所以計劃來一次本地離島遊當作去旅行。

回顧兔年，Ashley認為是開心的一年：「托福好多工作，有拍電視劇同電影，又籌備出歌，仲搵咗老師學演戲，係修煉嘅一年，好似喺深山準備咗好多嘢去磨練自己。」至於龍年，她預告會全力出擊闖樂壇，希望將去年所準備的東西呈現大家眼前：「想畀大家見到真實嘅我，因為之前大家喺影視作品見嘅我都只係角色，但音樂上係關於我嘅故事，我會推出幾首新歌，都係我自己寫，係我個人經歷。（做樂壇新人？）係。我16歲拍第一部電影，今年24歲，入行8年今年又再成為新人，感覺好奇妙，一切由零開始。」

工作計劃多多的她被問到感情生活時，Ashley謂感情隨緣：「我係浪漫主義，有時你好想要，反而唔會出現，只要你身心準備好，一段好姻緣自然出現，所以感情未必會放喺我嘅新年願望入面，我會好好準備自己，令自己更加Ready去迎接一段感情關係。」至於新年會否到緋聞男友楊天宇家中拜年？她直言：「我比較少去人哋屋企拜年，我係好宅，去親戚家拜年已經係極限，冇習慣去朋友屋企拜年。」

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場地：迷你中環