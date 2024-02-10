【是日通勝】

農曆正月初一

甲辰年 丙寅月 甲辰日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：開光、嫁娶、求嗣

忌：入宅、移徙、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：5

幸運顏色：金、銀、白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：財運上升，有閒錢宜多做好事，利人利己。

金牛座：得到幸運之神關照，今天有機會發新年財。

雙子座：運勢墊底也不用心慌慌，對自己要有信心。

巨蟹座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

獅子座：運勢平平，處理感情問題有必要多花心思。

處女座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

天秤座：出席約會要守時，遲到的後果會十分嚴重。

天蠍座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

人馬座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

山羊座：粉紅是今天的幸運色，對招引桃花有幫助。

水瓶座：財運弱，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

雙魚座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）狗 健康差

鼠：財運佳，謹守量入為出原則就冇問題。

牛：感情運稍遜，只懂賣口乖易弄巧成拙。

虎：運勢下滑，三心兩意，易受別人影響。

兔：工作運平平，宜保持專注，公私要分明。

龍：財運一般，有可能在無謂事情上花費。

蛇：出門要注意人身安全，遠離危險地方。

馬：桃花旺，不妨在意中人面前表現自己。

羊：人緣欠佳，勿把快樂建築在別人身上。

猴：財運上升，投資有方向，獲利冇難度。

雞：健康有隱憂，若感不適要盡快看醫生。

狗：是日沖煞，健康運一般，要保重身體。

豬：生活繁忙，休息不夠，易有負面情緒。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

適合十二星座的新年活動

今日年初一，祝大家龍年進步。新年是一個值得慶祝的重要節日，每個星座都有獨特的喜好，為了讓每個人都能度過一個愉快新年，需要為不同星座設計適合的活動。

白羊座熱情洋溢，喜歡挑戰和刺激，可組織一場充滿競爭和刺激的運動比賽，如足球或跑步。

金牛座喜歡安靜舒適，注重品質和細節，可組織一場蠟燭晚宴或品酒會，讓他們享受美食和美酒。

雙子座活潑好動，喜歡社交，可組織一場派對或舞會，讓他們跳舞和享受社交的樂趣。

巨蟹座溫和善良，注重家庭和親情，可組織一場家庭聚會或燒烤晚宴，讓他們和親友共度溫馨夜晚。

獅子座自信激情，喜歡展現自己，可組織一場豪華晚宴或音樂會，讓他們在舞台上展現風采。

處女座注重細節和精緻，可組織高質量的文化活動，如展覽或音樂會，讓他們沉浸在藝術世界中。

天秤座追求平衡和和諧，喜歡優美的環境，可組織文藝晚會或花藝展覽，讓他們欣賞藝術和美學。

天蠍座獨立神秘，喜歡挑戰，可組織神秘的主題派對或謎題遊戲，展現他們的破解和推理能力。

人馬座喜歡冒險和探索，可組織戶外探險活動，如徒步旅行或露營，讓他們享受大自然的美妙。

山羊座務實踏實，注重目標和成就，可組織目標設定和計劃工作坊，讓他們制定新目標，與他人分享願望和抱負。

水瓶座獨立創新，充滿思想，可組織科技展覽或創意工作坊，分享和探討新的科技和創意。

雙魚座敏感浪漫，富有想像力，可組織音樂會或藝術展覽，讓他們感受浪漫和情感的激蕩。