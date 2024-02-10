生肖龍運｜古天樂沖太歲現假桃花　揀啱銀包會發達

今集雲文子師傅為大家分析屬狗、豬的新年運程，屬狗的人士今年由於「沖太歲」，整體運勢多變動盪，更會有意想不到的衝擊，但常言道︰「有危就有機」，借助衝擊亦會令你有所進步。事業上四處危機，並且無貴人幫助，不宜有大轉變。古天樂、蔡卓妍、李嘉欣等藝人就是屬狗，而影帝古天樂的桃花運較散亂，更容易會有假桃花，加上欠缺貴人相助，不過古仔根本自己就是很多圈中人的貴人，即使無人從旁幫助，古仔自己去幫人亦更好。

屬豬者雖則今年整體較為反覆，不過運勢是向上，反覆不定就意味着有變數存在，亦同時代表有更多機遇，換個角度想將會更好。屬豬的人要待入秋過後，運勢才會逐漸好轉。桃花方面要加倍注意，會較波折多多，容易招惹到爛桃花。鄧麗欣（Stephy）、周嘉洛、陳曉華等就係屬豬，當中女神鄧麗欣單身多年，即使有朋友介紹異性給她，亦被她果斷拒絕，相信Stephy眼光這麼好，也不會太易有爛桃花！

另外，每位亦想在新一年「發大財」，而銀包作為私人貼身物品，就是置富路上的聚寶盆，選對會「財源滾滾來」，而選錯則會破財，例如藍色長銀包會增強財運，今集雲文子教路將銀包變成你的「財富密碼」！另外，記得不要將重型的大電器如電視機、電子音響放在西北位，會擾亂你的桃花人緣運，甚至會惹來假桃花。