屬龍藝人運程率先曝光！黃心穎有望追龍B

踏入年初一龍年到，唔少市民都關心未來一年嘅運程外，其中又以「本命年犯太歲」屬龍嘅朋友最為關心，俗語有云：「太歲當頭坐，無喜必有禍！」東網亦搵嚟堪輿學家陳子才，針對番娛樂圈內屬龍嘅藝人運程，其中更係有人歡喜有人愁！

陳山聰 1976年10月2日

入行30年嘅陳山聰，去年（2023年）憑劇集《金宵大廈2》首奪視帝，人氣急升嘅佢同時劇接劇拍不停，而隨着佢本命年嘅到來，雖然犯太歲凡事要小心，不過陳山聰龍年行「名氣提升攞獎運」，作品備受矚目得嚟，人氣旺盛，更有機會2度登上視帝寶座。

趙薇1976年3月12日

曾同內地女星評子怡名周迅並列內地頂流花旦嘅趙薇，自2021年8月被列為「劣迹藝人」後，入行29年嚟累積嘅作品更全數被下架處理，行蹤成謎嘅佢有如人間蒸發。而屬龍嘅趙薇命格與大運「天合地合」，流年亦與大運有刑沖，推斷雖然很想對現狀作出改變（復出），但實際運勢上無奈地並未能夠配合。

張曼玉1964年9月20日

生活向來低調嘅影后張曼玉，近年鮮有公開露面，而屬龍嘅佢今年流年有投資及表演合作運，相信龍年有新嘅工作機會，而合作夥伴或對手亦將會是令人期待的重量級組合。

連詩雅1988年6月29日

2023年同老公陳家樂拉埋天窗嘅龍女連詩雅（Shiga），婚後仍然搏殺事業嘅佢，雖然對生B一事表示唔太急，不過根據命格推算，連詩雅應該最早要到2024年底先會傳出懷孕喜事，正式嚟講2025年先係真正嘅生BB年份。

黃心穎1989年1月23日

走出「安心事件」陰霾，並於去年10月同老公泥鯭拉埋天窗嘅龍女黃心穎，2024年及2025年都有機會生BB，其中以2025年機會更高，而本命年本身就容易招惹是非，但由於平常個人作風已經轉趨低調，相信再惹新是非的機會不高，反而值得關注今年下半年會否傳出懷孕喜訊。

而生肖屬龍嘅朋友，今年可以佩戴雞嘅生肖飾物，幫忙化解及提升人緣，風水上可以在正北方放置一杯水或水種植物加強財運，西北方放置4枝文昌竹提升名氣及人緣。