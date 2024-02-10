娛圈單打︱有比較有傷害 唱功證明一切

恭喜發財！今日係大年初一，祝大家事事如意，龍精虎猛。講番呢期娛樂新聞，最矚目依然係球王美斯訪港之行，雖然他拒絕落場激起眾怒，但有份在球賽表演的「宇宙G.E.M.」鄧紫棋卻有意外收穫，因為唱功了得，贏得坊間一致好評！

她在球賽擔任壓軸表演嘉賓，獻唱英文歌《Amazing Grace》和西班牙文《Gloria》，令人聽出耳油，連「咸爺」碧咸都一臉陶醉，證明實力非凡，不辱香港之名。尤其同場有份演出的「香港頂流」姜濤和Anson Lo，表現實在乏善可陳，有比較有傷害，益發令網民認同G.E.M.先至係實至名歸的頂流！

即係咁，G.E.M.早就以小巨肺聞名天下，乃係唱得之人，只係她近年瞓身內地掘金，香港市場先至被冷落。加上香港社會變得政治化，舉凡返大陸發展的藝人，均被視為親中和藍色，因而令她備受抨擊，講到尾只係偏見，並不合理。今次G.E.M.用實力說話，網民終於放下成見，大嘆過去走寶。

G.E.M.亦食住個勢，表明有意在港開演唱會。可惜因為同前經紀公司鬧翻，前公司更列出過百首禁歌名單，添上不明朗因素，隨時令她開演唱會的美夢成為泡影。

不過G.E.M.個性樂觀，日前在網上開Live與粉絲互動，揚言等緊啟德體育園完工，屆時必會選址新場館開演唱會。粉絲紛紛表示等唔切，希望她盡快入紙紅館開唱，仲叫她唱足十場！G.E.M.都好興奮，相信只要版權問題能夠解決，好快就可以再次聽到小巨肺歌聲響徹紅館。