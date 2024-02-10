胡定欣對新戲票房有信心　預告包場同粉絲一齊睇

藝人胡定欣、王頌茵、曾比特等人今晚（9日）出席電影《臨時劫案》的謝票活動。胡定欣自言對票房相當有信心：「上次我有出席首映，聽到觀眾嘅反應，所以都好有信心。」又言有留意內地網民對電影的評價，指第一次看的內地觀眾未必能明白香港人用廣東話說出來的笑話，但看過或香港本地的觀眾可以解釋，這亦可以用作促進兩地交流，而且戲中亦有提到家人和睦的題材，所以亦十分適合作為賀歲片。胡定欣又指這是第二部她有份參與的電影：「上一次都有粉絲成百人包場睇，所以今次啲粉絲都籌備緊，希望聚到一個時間到時我都會入場一齊睇。」

講到農曆新年，胡定欣指會有數天留在香港，然後就會與一大班朋友去為期兩星期的滑雪之旅：「想今次可以學識滑雪，因為我仲未係好叻，希望今次可以拍吓片至我滿足一下，距離上次滑雪已經係一年前，唔知啲肌肉記憶仲剩番幾多。」問到今年會否到好姊妹的家中拜年？胡定欣說：「我今年唔係香港，但杏兒每年都會搞一個好大嘅party，會去𢭃佢封利是，但今年要等我返嚟先得。」胡定欣指自己有派開工利是的習俗，稱有能力派利是都是一種福氣，胡定欣又提到「胡說八道」演唱會，笑言將會很快有好消息公布。

同場，王頌茵在電影《臨時劫案》中飾演冰冰，亦言對電影票房有信心：「因為我哋已經做好自己嘅本分，希望觀眾睇得開心。」又表示拍完這部電影後為她開了一道新的大門，好想能夠再接再厲繼續拍電影，而如果有機會她希望下次能夠再大螢幕上飾演一位聰明的女神探角色。 講到新年，王頌茵會在過年期間回家陪伴家人，問到有沒有特別節目？王頌茵說：「會同朋友賭錢，不過金額唔大，都係一、兩蚊，主要係大家開心，小賭怡情。」