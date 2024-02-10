陳庭欣對美斯日本表現失望　認為主辦方半回水合理

球王美斯早前隨國際邁亞密來港與香港隊作表演賽，但美斯和蘇亞雷斯卻坐足全場睇波，令球迷大感失望，要求主辦方「回水」，昨日主辦方Tatler Asia 終公布提供50%退款。陳庭欣（Toby）對主辦方肯退款合理，不過作為業餘球迷都覺得好失望，特別看到美斯在日本的表現，心情有如坐過山車，落地面後再跌落地底，笑言：「回50%算係苦中一點甜。」當日與爸爸一起觀賞賽事，爸爸以前是球證，故特別買了$4880的門票，所以很明白真金白銀買票後的失望，她稱可能大家太高期望，現場見到有小朋友表現傷心兼扁嘴，或令小朋友留下不快回憶。將來美斯若再來港，買飛定會考慮清楚。

至於另一球星C朗拿度就拍片用普通話向球迷拜年，Toby笑稱C朗拿度相對地比較Sweet，直言至今也不明白美斯在港時的態度，如果可以做多點，件事會更好。Toby早前經中介購買演唱會票亦遭受騙財，故笑言想趁李丞責在場，詢問日後買門票的運程：「結婚唔好住，我發現買飛排第一，因為嚟緊都有好多演唱會，要買好多飛，所以突然覺得好緊要。」

藝人黃美棋與郭柏妍昨晚（9日）出席廟街做除夕倒數，2人穿古裝扮「格格」。剛過大禮的美棋透露婚期定於4月，隔了一個新年，擔心為食身材走樣，故仍未揀婚紗。美棋另一半鍾健威去了深圳與家人吃團年飯，發生驚險事：「佢傳咗張執法機關相畀我，嚇親，原來佢喺大陸唔見銀包，幸好最後發現銀包掉在車上，有好心乘客將銀包轉交司機。」

郭柏妍亦有同樣經歷，幾日搭的士時發現遺失銀包，原來漏了在女性朋友的車上，她說因翌日要到澳門工作，所以好驚慌。今年是美棋最後一年𢭃利是，表示要搏命及努力𢭃利是。她們穿着古裝走到廟街拍攝，感覺好玩，黃美棋笑指有人覺得她們可愛，亦有人覺得恐怖，由於人多擠迫，問郭柏姸可會叫緋聞男友丁子朗保護？她攬實美棋表示互相保護，扯開話題說：「自己保護自己就OK，貼咗好多暖包。（由丁子朗過電去咗洪嘉豪？）我冇同其他人過電，係絕緣體。」