麥玲玲師傅話你知　龍年生肖運程　龍、蛇、馬

回顧癸卯兔年，雖然受疫情影響的交通及旅遊業重新發展，但全年也是動盪不安。來到甲辰龍年，全球大局仍是風起雲湧，比往年更偏鋒另類，加上地運轉移帶來深遠影響，建議普羅市民保留實力為上。想知自己新一年的風水運程，毋須睇書，睇東網就得！今次請來著名玄學家麥玲玲師傅替我們指點迷津，分析今年的社會大勢及12生肖運程，助大家趨吉避凶，繼續吉星高照！

【龍】太歲當頭坐，無喜必有禍！肖龍者於甲辰年犯「本命年太歲」，加上「辰辰刑」出現「刑太歲」，雙重夾擊之下，運勢難免起伏不定，凡事要三思而後行，投資方面必須保守，建議主動籌辦喜事，以緩和衝擊的力量。有宗教信仰者則可進行拜太歲儀式，並貼身佩戴雞形生肖飾物，以「合而忘沖」的方式提升運勢。值得慶幸的是，龍年有兩顆帝王吉星「歲駕」和「華蓋」拱照，事業運有望提升，從事創作者最有利。凶星方面，「太歲」及「劍鋒」不利健康，必須提防受金屬所傷或開刀破相，駕駛者要時刻注意道路安全，更不宜參與高危的戶外活動；「三刑」及「黃幡」則會衝擊家宅，新一年要多關心長輩健康。

【蛇】無沖也無合，整體運勢相對平穩，由於新一年行木、土運，秋、冬出生者較為入運，春、夏兩季及土重月份出生者則不過不失。吉星方面，「天喜」是喜事重重的桃花星，龍年將有結婚、添丁，甚至雙喜臨門的機會；「天廚」代表應酬活動頻繁，可望擴闊社交圈子；「文昌」乃有利讀書、考試的吉星，對任職大機構或文職者最有助力；「天空」代表天馬行空，從事創作者不乏靈感和想像力；「太陽」則是男性貴人，又有光照遠方之意，打算拓展海外市場者可落實執行，亦可藉出差走動帶旺運勢。凶星方面，有「孤辰」、「晦氣」及「劫煞」，交際應酬時易因溝通不足而惹誤會，換言之，人際關係只屬一般。

【馬】擺脫了「破太歲」的負面影響，運勢較平穩，人緣有改善，惟欠缺有力的吉星加持，只有「天解」帶來助力，無論對事業或感情發展，均不宜抱太大期望，做事會出現先難後易的情況。由於「天解」代表要經歷波折始能成功，面對瑣碎的煩擾時，只要多花心力及耐性處理，仍可逢凶化吉，走出困境。「天解」又有解除盟誓及分離之意，有婚約在身者，要小心維繫感情。凶星方面，「喪門」、「地喪」、「血刃」及「浮沉」均對家宅運帶來衝擊，要多關心家中長輩的健康。「浮沉」又代表起伏不定，反映財務狀況時好時壞、感情生活忽冷忽熱，而此星亦代表水險，龍年不宜參與滑浪、潛水等水上活動。