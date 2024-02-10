新春花車巡遊　大年初一尖沙咀展開

闊別多年的花車巡遊「新春國際匯演之夜」，於大年初一（2月10日）晚上8時在尖沙咀舉行。今年活動以「龍騰香港賀新歲」為主題，屆時共有9輛花車、13支本地表演隊伍及16支國際表演團隊，陣容為歷年最強。

花車主題多樣

今年的花車多以龍為題，寓意龍躍在港，新一年喜氣洋洋，例如旅發局花車由舞龍及多個幸運風車組成，寓意福來運轉，為香港帶來美好祝福；優質旅遊服務協會花車則以香港五光十色的景象為主題，呈現本地街景及摩天大廈，配合龍珠舞展現香港購物天堂的美譽。花車當中更有受大小朋友歡迎的角色如Mr. Men Little Miss向大家拜年兼送上祝福。

人氣舞團獻技

同場還有國際及本地隊伍獻技，包括剛登上《第74屆紅白歌唱大賽》的人氣女子舞團Avantgardey、擅長用獨特光影元素的西班牙光影炫舞派、展現中國廣西壯族自治區風情的壯美廣西鼓樂藝術團等。本地表演隊伍則集合國際鼓號、藝術體操、專業花式跳繩、中國舞及印度舞等獲獎陣容，如SDM爵士芭蕾舞學院以「龍飛鳳舞喜迎春」為主題，以爵士舞聯乘武術表演，盡顯香港華洋薈萃的特色。